البرزیها صاحب تمبر اختصاصی می شوند

غلامرضا حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیش از این در برخی استانها طرح تمبر اختصاصی اجرا شده است، اظهار داشت: این طرح در استان البرز برای اولین بار و از روز گذشته با ورود تجهیزات مورد نیاز به اجرا در آمده است.

وی افزود: در این طرح شهروندان می توانند با ارائه عکس خود و یا هر تصویر دیگری مانند انواع لوگوهای مجاز، آرم شرکت و... صاحب تمبر اختصاصی شوند.

به گفته حمیدی، علاقه مندان می توانند برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به واحدهای پستی مراجعه کنند.

وی همچنین از امکان چاپ تمبرهای تبلیغاتی برای ارگانها و شرکتها خبر داد و گفت: شرکتها می توانند کالاها و بسته های پستی خود را با تمبری که نشان شرکت متبوع خود روی آن چاپ شده است به تمام نقاط و برای مشتریانشان بفرستند.

این مسئول همچنین گفت: به دنبال این هستیم که فرهنگ نگهداری از تمبر را نهادینه کنیم؛ چنانکه در بسیاری از کشورها افراد زیادی این کالا را جمع آوری می کنند.

تمبر، رسانه ای بی مرز است



حمیدی با بیان اینکه تمبر یک رسانه بدون مرزاست که بدون هیچ محدودیتی در سراسر جهان جابجا می شود، افزود: تمبر به عنوان یک عنصر فرهنگی می تواند در انتقال مفاهیم فرهنگی بسیار موثر عمل کند.

وی تاکید کرد: ویژگی جابجایی بدون مانع تمبرها با تصاویر گوناگون امتیاز بزرگی است که از آن می توان به نحو مطلوبی استفاده کرد.