600 کیلومتر راه روستایی آذربایجان غربی آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحمان ‌زاده بعد از ظهر دوشنبه در همایش راهوران محله با اشاره به افزایش 12 درصدی میزان آسفالت محورهای روستایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: تا سال 88 سالانه فقط 100 کیلومتر راه روستایی در استان آسفالت می شد و این در حالی است که طی دو سال گذشته یک هزار کیلومتر راه روستایی بهسازی و آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه امسال ایمنی و نگهداری راههای روستایی در چارچوب وظایف و فعالیتهای معاونت ساخت و نگهداری راه روستایی وزارت راه و شهرسازی مورد توجه ویژه قرار گرفته، بیان داشت: راهواران محله به خاطر داشتن ارتباطات مردمی بسیار قوی در زمینه ترویج فرهنگ بهره ‌برداری صحیح از جاده‌های روستایی نقش ‌آفرین هستند.

رئیس شورای حمل و نقل آذربایجان غربی در ادامه بر همت مضاعف مجموعه راه و ترابری استان برای تحقق شعار "حتی یک تصادف زیاد است" در جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری این مجموعه در سال 90 کاهش آمار تصادفات جاده ‌ای نیست بلکه راهداران تلاش شبانه‌ روزی دارند تا هیچ تصادفی در جاده‌های استان اتفاق نیافتد.

کاهش چهاردرصدی آمار تصادفات در آذربایجان غربی

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی نیز در این همایش از کاهش چهار درصدی آمار تصادفات در محورهای روستایی استان در شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با توجه به گسترش روزافزون شبکه راههای روستایی، حضور راهواران محله در این محورها در راستای افزایش ضریب ایمنی تردد وسایط نقلیه بسیار ضروری است.

علی سعیدی اظهار داشت: طرح استقرار راهواران محله در محورهای روستایی آذربایجان غربی از سال گذشته در روستاهای استان اجرا می‌شود و امسال 100 نفر به مجموعه 200 نفری راهواران محله اضافه می‌شوند.