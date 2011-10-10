مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه(س) فلاورجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که قبل از ظهر دوشنبه برگزار شد، امام جمعه فلاورجان و موسس مدرسه علمیه حضرت فاطمه(س) طی سخنانی با اشاره به روند راهاندازی این مدرسه علمیه تصریح کرد: شهر فلاورجان با دارا بودن جمعیت جوان و بانوان فراوان به حوزه علمیه بانوان نیاز دارد.
حجتالاسلام مرتضی کیانی از تحصیل 44 نفر از بانوان فاضل در مدرسه علمیه حضرت فاطمه(س) فلاورجان خبر داد.
در این مراسم همچنین مدیر حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان با تاکید بر فراگرفتن علم و دانش و بهره بردن از برکات حوزههای علمیه افزود: افرادی مانند بانو مجتهده امین نشان دادند که بانوان میتوانند با همت و تلاش به درجات بالای علمی و حتی اجتهاد دست یابند.
حجتالاسلام سیدمهدی ابطحی با اشاره به ارزش وجودی انسان ادامه داد: اگر انسان خود را در مکتب انبیا قرار دهد، تربیت او الهی میشود و به موقعیتهای بالا میرسد اما اگر از مکتب انبیا فاصله بگیرد، هم برای خود و هم برای جامعه مضر خواهد بود.
مدیر حوزههای علمیه خواهران استان اصفهان یادآور شد: حوزههای علمیه خواهران زمینهای را فراهم میکنند که بانوان در مکتب انبیا قرار گیرند و سایر اعضای جامعه را نیز به این مسیر دعوت کنند.
در این مراسم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان نیز تحصیل در حوزههای علمیه را حرکت در راستای تهذیب نفس برشمرد و گفت: حوزههای علمیه جامعه را در مسیر حرکت الیالله هدایت میکنند.
حجتالاسلام سیدحسین بهشتینژاد اهتمام در راهاندازی و توسعه حوزههای علمیه را به منزله تلاش در راستای اصلاح فرهنگ جامعه دانست و ادامه داد: بهترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن توسعه و بها دادن به حوزههای علمیه است.
قم - خبرگزاری مهر: مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه(س) فلاورجان با حضور جمعی از مسئولان شهر فلاورجان و استان اصفهان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که قبل از ظهر دوشنبه برگزار شد، امام جمعه فلاورجان و موسس مدرسه علمیه حضرت فاطمه(س) طی سخنانی با اشاره به روند راهاندازی این مدرسه علمیه تصریح کرد: شهر فلاورجان با دارا بودن جمعیت جوان و بانوان فراوان به حوزه علمیه بانوان نیاز دارد.
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