وحدت ، استراتژي اصلي اصولگرايان است

به گزارش خبرگزاري " مهر"، فاطمه آليا طي سخناني در پايان جلسه‌ هفتگي شوراي مركزي اين جمعيت افزود: يكي از علل اصلي توفيق خدمتگزاري اصولگرايان در شوراهاي دوم شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي، وحدت و انسجام در اين جريان بود و به ياري خداوند اين نقطه قوت اصولگرايان در انتخابات نهم رياست جمهوري نيز تداوم خواهد يافت تا گام سوم جهت تشكيل حلقه خدمت‌رساني به مردم برداشته شود.



نماينده‌ مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: يكي از برنامه‌هاي افراطيون دوم خرداد اين است كه وحدت و انسجام اصولگرايان را دچار آسيب كنند و با به كارگيري شيوه‌هاي مختلف ميان اصولگرايان اختلاف و چند دستگي ايجاد كنند. اكنون مركزيت جريان اصولگرا با هوشياري تمام، حركت‌هاي انتخاباتي جرياني را كه اختلاف‌آفريني در ميان اصولگرايان را پيگير است، رصد مي‌كند تا وحدت را به عنوان استراتژي دايمي جريان اصولگرا هم‌چنان زنده و پويا حفظ كند.



دبير كميته‌ فرهنگي اجتماعي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تاكيد كرد: مركزيت جريان اصولگرا، وحدت را حول اصول و موازين خاصي تعريف كرده است كه همه‌ي گروههاي اين جريان خود را ملزم به وحدت حول اين اصول و موازين مي‌دانند.



وي با اشاره به زمان اعلام كانديداي اصولگرايان گفت: اخبار دروني افراطيون دوم خرداد، حكايت از آن دارد كه ستادهاي جنگ رواني افراطيون فعال شده‌اند تا در صورت معرفي كانديداي اصولگرايان از اكنون تا زمان انتخابات به تخريب شخصيت وي بپردازند. لذا بايد هرچه مي‌توانيم زمان را براي تخريب كانديداي اصولگرايان از افراطيون بگيريم.



وي همچنين گفت: اصولگرايان در حال طراحي برنامه‌اي براي دولت آينده هستند. لذا تا تدوين اين برنامه لازم است قدري تامل كنيم تا مشخص شود كدام يك از كانديداها توانايي اجراي آن برنامه را دارد.



فاطمه آليا افزود: هرچه به زمان انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم، نوع و ميزان مطالبات مردم از دولت آينده و كانديداي مورد نظر شفاف‌تر مي‌شود؛ لذا جهت هماهنگي با مطالبات و نظرات مردم، معرفي كانديدا در زمان حال، قدري عجولانه است.



وي با اشاره به مصوبات ستاد انتخابات جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: جسارت ايجاد تحول، خدمت صادقانه به مردم، مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، مبارزه با اشرافي‌گري و تجمل‌گرايي، تداوم نهضت خدمت‌رساني به مردم، اهتمام ويژه به محرومان و مستضعفان همچون شهيد بزرگوار رجايي از جمله مسايلي است كه در ستاد انتخابات جمعيت ايثارگران جهت انتخاب نامزدي شايسته و همچنين گفتمان انتخاباتي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.



آليا با اشاره به كارآمدي به عنوان يكي از مباحث ستاد انتخابات جمعيت ايثارگران گفت: امروز مسوولان و دستگاههاي دولتي و نهادها را بايد بر اساس ميزان كارآمدي آنان در حل مشكلات مردم مورد شناسايي و تقدير و سپاس قرار داد.



وي اضافه كرد: به عنوان نمونه در شهرداري تهران، با اقداماتي كه صورت گرفت، شور و نشاط خاصي در فعاليت‌هاي شهري و خدمات‌رساني به مردم پديد آمد و در مدتي كوتاه شهردار تهران توانست كارآمدي و اعتمادسازي ميان مردم و مسوولين را احيا و بازسازي كند.



عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به انتخابات آتي عراق گفت: درگيري‌ها و جنايات آمريكا در اين چند وقت در عراق، فزوني بيشتري به خود گرفته است كه با توجه به انتخابات مجلس عراق، اين احتمال قوت گرفته است كه آمريكا نمي‌خواهد مردم‌سالاري در اين كشور حاكم باشد و مردم نمايندگان واقعي خود را مطرح و انتخاب كنند.



وي در خاتمه اظهار اميدواري كرد: در صورت عدم مداخله‌ي آمريكا، كساني در انتخابات مجلس عراق، زمام تصميم‌گيري اين كشور را به دست گيرند كه با پايبندي به اصول و اعتقادات عميق مردم عراق، راهي براي پيشرفت و آباداني عراق پيش گيرند.





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