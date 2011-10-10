10 تصویر ؛ از زنی با قدرت هزار مرد تا بازداشت قذافی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز تحولات لیبی، اهدای جایزه صلح نوبل به فعال یمنی و بحران اقتصادی آمریکا بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ اسیر فلسطینی

روزنامه الرایه قطر امروز به اعتصاب اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی در اعتراض به تداوم بازداشت چند ساله شان اشاره دارد.

نجات وال استریت!

روزنامه الشرق الاوسط امروز با نگاهی ظریف به تظاهرات مردم آمریکا علیه فساد اشاره دارد که دولت اوباما را کاملا مستاصل کرده است.

زنی با قدرت هزار مرد

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به انتخاب "توکل کرمان" مبارز زن یمنی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل اشاره دارد. وی نخستین زن عرب برنده جایزه صلح نوبل است.

افزایش قیمتها

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به روند صعودی قیمتها در این کشور اشاره دارد که مردم را کلافه کرده است.

خوش خیالی اعراب

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به خوش خیالی اعراب نسبت به قطعنامه های سازمان ملل و بی توجهی رژیم صهیونیستی به اجرای آنها اشاره دارد.

دیکتاتور زیر تیغ

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به اظهارات اخیر "عبدالله صالح" دیکتاتور یمن اشاره دارد که طی آن اعلام کرده بود بزودی از قدرت کناره گیری خواهد کرد.

پاسخ مثبت به حضور فلسطین در یونسکو

روزنامه الرایه قطر امروز به تایید عضویت فلسطین در یونسکو با وجود مخالفت آمریکا توجه کرده است.

بازداشت قذافی؛ بدون شرح

الوطن عربستان

غذای اعراب و خوارک رژیم صهیونیستی!

الدستور اردن

سیاستهای نتانیاهو؛ بدون شرح

الاتحاد امارات