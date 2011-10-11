بازغی و ارجمند به "اینجا شهر دیگری است" پیوستند

سعید سعدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری این پروژه 27 مهر در کاشان آغاز می‌شود. صحنه‌های مربوط به کویر را در این شهر، سکانس‌های نخلستان را در آبادان و بخش شهر کوفه را در شهرک سینمایی غزالی و دکورهای مجموعه گمختارنامه" می‌گیریم.

وی افزود: تا کنون حضور پژمان بازغی، داریوش ارجمند، پریوش نظریه، هومن برق نورد، حسین سلیمانی، فرخ نعمتی، علیرضا کمالی نژاد، داوود فتحعلی بیگی و... در "اینجا شهری دیگر است" قطعی شده است.

فیلمنامه "اینجا شهر دیگری است" را حمید امجد نوشته شده و داستان زمان پس از ضربت خوردن حضرت علی (ع) را روایت می‌کند و ظلم‌هایی که به ایشان از سوی افراد مختلف روا شده در فیلم دیده می‌شود. فیلم یک شب پس از ضربت خوردن حضرت‌ علی(ع) تا زمان شهادت را به تصویر خواهد کشید و قصه در مدت زمان 24 ساعت می‌گذرد. داستان حول چهار شخصیت اصلی می‌گذرد که یک زن و سه مرد آن را ایفا خواهند کرد.

عواملی که حضورشان تاکنون قطعی شده، عبارتند از نویسنده فیلمنامه: حمید امجد، کارگردان: احمدرضا گرشاسبی، تهیه‌کننده و مدیر تولید: سعید سعدی، مدیرفیلمبرداری: شاهین پورامین، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: سعید ملکان، مدیربرنامه‌ریزی: علی ملاقلی‌پور، دستیار اول کارگردان: مهدی قپانی، جانشین تولید: حیدر زرقومی و مدیرتدارکات: جواد سلیمانی.

"اینجا شهر دیگری است"به تهیه کنندگی سعید سعدی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تهیه و تولید می‌شود.

