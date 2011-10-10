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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

اسدی پور خبر داد:

کلنگ مدرسه علمیه رضویه خرم آباد به زمین زده شد

کلنگ مدرسه علمیه رضویه خرم آباد به زمین زده شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان از آغاز عملیات اجرایی مدرسه علمیه رضویه خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسدی پور در مراسم کلنگ زنی مدرسه علمیه رضویه خرم آباد اظهار داشت: عملیات اجرایی مدرسه علمیه رضویه خرم آباد در زمینی به مساحت یک هکتار انجام خواهد گرفت.

وی با بیان داشت: زیر بنای این مدرسه علمیه 5500 متر مربع خواهد بود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با اشاره به اینکه ساختمان مدرسه علمیه رضویه خرم آباد در پنج طبقه ساخته خواهد شد گفت: این مدرسه علمیه 120 حجره خواهد داشت.

اسدی پور یادآور شد: همچنین این مدرسه علمیه سالن اجتماعات، سالن غذا خوری، کتابخانه، سایت، فضای اداری نیز خواهد داشت.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این پروژه بیان داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت مدرسه علمیه رضویه خرم آباد بیش از 135 میلیارد ریال است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان تعهد این اداره کل در زمینه ساخت مدرسه های علمیه گفت: تعهد این اداره کل پنج مدرسه علمیه است که در حال حاضر سه مدرسه علمیه در این استان آماده بهره برداری است.

کد مطلب 1429523

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