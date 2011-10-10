کلنگ مدرسه علمیه رضویه خرم آباد به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسدی پور در مراسم کلنگ زنی مدرسه علمیه رضویه خرم آباد اظهار داشت: عملیات اجرایی مدرسه علمیه رضویه خرم آباد در زمینی به مساحت یک هکتار انجام خواهد گرفت.

وی با بیان داشت: زیر بنای این مدرسه علمیه 5500 متر مربع خواهد بود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان با اشاره به اینکه ساختمان مدرسه علمیه رضویه خرم آباد در پنج طبقه ساخته خواهد شد گفت: این مدرسه علمیه 120 حجره خواهد داشت.

اسدی پور یادآور شد: همچنین این مدرسه علمیه سالن اجتماعات، سالن غذا خوری، کتابخانه، سایت، فضای اداری نیز خواهد داشت.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این پروژه بیان داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت مدرسه علمیه رضویه خرم آباد بیش از 135 میلیارد ریال است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان تعهد این اداره کل در زمینه ساخت مدرسه های علمیه گفت: تعهد این اداره کل پنج مدرسه علمیه است که در حال حاضر سه مدرسه علمیه در این استان آماده بهره برداری است.