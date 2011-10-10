33 درصد مصوبات سفر دولت در خراسان جنوبی اجرایی شد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد ابراهیم افشاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به نزدیک بودن چهارمین دور سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان اظهارداشت: بررسی مصوبات سه سفر قبلی و جایگزین کردن طرح های جدید برای طرح های اجرا نشده از برنامه های دولت در چهارمین سفر به استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه 98 درصد مصوبات سفر اول دولت به استان اجرایی شده است، بیان کرد: از مصوبات سفر دوم نیز 87.69 درصد اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه برخی از مصوبات اجرایی نشده به دلیل عدم وجود زیر ساخت های لازم بوده است، ادامه داد: ایجاد راه آهن استان، راه اندازی چهارکارخانه پتروشیمی و انتقال آب از خارج استان از مهم ترین پروژه هایی است که در استان اجرایی نشده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی به اجرایی شدن تنها 33 درصد مصوبات سفر سوم دولت به استان اشاره کرد و افزود: با توجه به عدم وجود زیر ساخت های لازم برای اجرا شدن مصوبات سفر سوم اکثر این مصوبات اجرا نشده است و درصدد هستیم در سفر چهارم طرح های جایگزینی برای این مصوبات مطرح شود.

وی به طرح انتقال آب به استان اشاره کرد و گفت: با توجه به خشکسالی های پی در پی اجرایی شدن این مصوبه از اهمیت بسیار بالایی برای استان برخوردار است که در سفر چهارم پیگیری این موضوع ضروری است.

افشاری نبود سرمایه گذار را از مشکلات استان خراسان جنوبی عنوان کرد و گفت: باید در سفر چهارم رئیس جمهور مصوبات و مزیت هایی برای جذب سرمایه گذار به استان را فراهم کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی رویکرد اصلی دولت در سفر چهارم را اشتغال ذکر کرد و یادآور شد: کارگروه اصلی که در سفرها تشکیل می شود اشتغال و سرمایه گذاری است و این امر نشان از اهتمام دولت در بحث اشتغال است.