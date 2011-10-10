مجروحان از بیمارستان سرت تخلیه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، در پی تشدید درگیریها در زادگاه "معمر قذافی" کارکنان صلیب سرخ مجروحان جنگی را از بیمارستان ابن ‌سینا در این شهر تخلیه کردند و به یک بیمارستان صحرایی در پشت خط مقدم انتقال دادند.

بر این اساس، این کمیته از فرصت چند ساعته فروکش کردن درگیری بهره جسته تا این عملیات را اجرا کند. این در حالی است که حدود 20 هزار نفر از آوارگان جنگی اکنون در حوالی سرت بوده و اغلب آنها در شرایط نامناسبی به سر می‌برند.

"کوردولا ولفیسبرگ" یکی از پزشکان صلیب سرخ که به این بیمارستان رفته گفت : لازم بود این مجروحان از بیمارستان خارج شوند، زیرا در شرایط فعلی، بیمارستان سرت نمی ‌تواند مراقبتهای تخصصی لازم را برای این افراد تأمین کند.

وی افزود: تنها تعداد کمی پزشک در بیمارستان سرت باقی مانده‌اند تا مجروحان جنگی را مداوا کنند. به دلیل درگیریهای این منطقه بیشتر بیماران از بخشهای بیمارستان به راهروها منتقل شده‌اند. علاوه بر این، بیمارستان مملو از غیرنظامیان از جمله چندین زن و کودک است.

صلیب سرخ همچنین بر لزوم تضمین حفاظت از غیرنظامیان و دسترسی ایمن آنان به مراقبتهای درمانی و پرسنلی که مشغول ارائه‌ خدمات‌ بشردوستانه هستند، تاکید کرد.

گفتنی است در حالی‌ که هزاران غیرنظامی هنوز در داخل سرت گرفتار شده اند، افراد زیادی طی چند هفته‌‌ اخیر برای ایمن ماندن از شهر متواری شده‌اند. بیش از 18 هزار نفر که زنان، کودکان و سالمندان زیادی بین آنان هستند هم اکنون در سمت شرقی سرت آواره شده و حدود پنج هزار نفر این این افراد نیز در صحرایی در آن نزدیکی به سر می‌برند.