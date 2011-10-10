9500 کیلو فرآورده دامی در یزد منهدم شد

محمد صادقپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بازرسی های انجام شده توسط ناظران بهداشتی دامپزشکی از واحدهای بسته بندی مرغ و بلدرچین، دو هزار و 55 کیلوگرم بلدرچین و 500 کیلوگرم مرغ، غیر قابل مصرف تشخیص داده شد و از چرخه توزیع خارج شد.

وی با اشاره به علت غیرقابل مصرف بودن این میزان بلدرچین و مرغ افزود: تغییر تاریخ مصرف محصول، حمل محموله در وانت بدون رعایت موازین بهداشتی و خوابانیدن بلدرچین در آب از جمله این دلایل بوده است.

صادقپور عنوان کرد: این بلدرچین ها پس از نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه دارای بار میکروبی بالا به ویژه از نظر باکتری سالمونلا تشخیص داده شدند.

وی یادآور شد: این بلدرچین ها با دستور دادستان و در حضور نماینده دامپزشکی و نیروی انتظامی و واحدهای مربوطه معدوم شدند.

صادقپور همچنین از ضبط و معدوم سازی هفت هزار کیلوگرم بال، گردن، جگر و سنگدان غیرقابل مصرف مرغ در یزد خبر داد.

وی افزود: این میزان فرآورده دامی نیز با حضور ناظران بهداشتی کشف شد که چهار هزار کیلوگرم از این میزان مربوط به بال و گردن و سه هزار کیلوگرم نیز مربوط به جگر و سنگدان بوده است.

صادقپور علت ضبط و معدوم سازی این محموله را نیز تغییر تاریخ مصرف محصول، نگهداری و بسته بندی غیرمجاز در شرایط غیر بهداشتی و بار میکروبی بالا برشمرد.

وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده موارد غیربهداشتی در مراکز عرضه، شبکه های دامپزشکی را مطلع کنند تا با متخلفان برخوردهای قانونی صورت گیرد.