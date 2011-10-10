نصب 8 نماد منقش به اسماء متبرک در بزرگراه بعثت

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمادهای متبرک که در بزرگراه بعثت که از پر ترددترین مسیرهای منطقه محسوب می شود نصب شده مزین به نامهای مقدس "یا ثارالله (ع)"، "یا علی ابن موسی الرضا(ع) "،" یاابا عبدالله (ع)"، "یا فاطمه (س)" و "یاعلی (ع)" و... است.

این نمادها به گونه ای نصب شده که شهروندان در حین تردد به صورت پیاده و یا در حال استفاده از وسایل نقلیه بتوانند به سادگی با آن ارتباط برقرار کنند.

بر اساس این گزارش پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم مزین به نام یا ابا عبدالله الحسین نیز همزمان با دهه کرامت در تقاطع بزرگراه بعثت و خزانه بخارایی، مقابل بوستان بعثت به اهتزاز در آمد.

پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در ارتفاع 60 متری با مساحت 200 متر مربع و پرچم یا حسین(ع) منقش به دور نویس یا ابا عبدالله الحسین (ع) هم در ارتفاع 55 متری با مساحت 150 متر مربع در مقابل پایانه مسافربری جنوب تهران که از مراکز مهم حمل و نقل درون شهری و بین شهری است نصب شده و جلوه ویژه ای به این نقطه پر تردد شهری داده است.