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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

کرمی خبر داد:

اعضای هلال احمر بروجرد تا بم رکاب می زنند

اعضای هلال احمر بروجرد تا بم رکاب می زنند

بروجرد - خبرگزاری مهر: مسئول جمعیت جوانان هلال احمر شهرستان بروجرد گفت: اعضای جوانان جمعیت هلال احمر مسیر این شهرستان تا بم را رکاب می زنند.

محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت روز کاهش اثرات بلایای طبیعی اعضای جوانان جمعیت هلال احمر با گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان زلزله های بروجرد

و بم مسیر شهرستانهای بروجرد تا بم را رکاب خواهند زد.

وی ادامه داد: اعضای جوانان جمعیت هلال احمر با ابلاغ پیام صلح و دوستی در جامعه ایمن در مسیر این دو شهر تردد خواهند کرد.

مسئول جمعیت جوانان هلال احمر شهرستان بروجرد گفت: مراسم بدرقه اعضای جوانان جمعیت هلال احمر عصر امروز دوشنبه از محل سرای سالمندان برکتی شهرستان بروجرد برگزار می شود.

کد مطلب 1429531

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