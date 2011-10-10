آب ‌انبار "غلی" میبد اثر ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ذات ‌الله نیکزاد اظهار داشت: این آب‌ انبار در ابتدای مسیر تاریخی روستای حسن ‌آباد به مهرجرد واقع شده است.

وی بیان داشت: این آب ‌انبار به شماره ثبتی 29986 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

نیکزاد با اشاره به پیشینیه روستای حسن‌آباد عنوان کرد: این روستا یکی از 365 روستای هدف گردشگری ایران است که قدمت کمتری نسبت به آبادیهای دیگر دارد.

وی یادآور شد: در این روستا نزدیک به 300 خانوار با جمعیتی بیشتر از هزار نفر زندگی می ‌کنند.

نیکزاد ادامه داد: این روستا به لحاظ تاریخی، واجد ارزشهای گردشگری است و آب‌ انبارهای قدیمی، اماکن متبرکه و مقدس زرتشتیان و خانه ‌های قدیمی به جا مانده در بافت قدیمی این روستا، با معماری سنتی، بر جاذبه ‌های گردشگری این روستا می ‌افزاید.

میبد یکی از تاریخی ‌ترین شهرهای استان یزد و کشور محسوب می ‌شود و گردشگران نیز همه ساله برای بازدید از بافت تاریخی بکر و زنده به این شهر سفر می‌ کنند.