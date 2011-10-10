به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رضا یزدی گفت: میدان 72 تن یکی از مهمترین مبادی ورودی شهر قم است که به دلیل ایجاد ارتباط بین ترافیک شهری و جاده‌ای از طریق محورهای متصل به آن دارای اهمیت قابل توجهی در شبکه معابر استان است و عملاَ یک میدان ملی و مطرح در سطح کشور محسوب می‌شود.



وی افزود: با توجه به اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان 72 تن، در روند پیشرفت آن گاهی نیاز به انسداد ورودی‌ها و خروجی‌ها و اجرای محدودیت‌های ترافیکی و تعریف مسیرهای جایگزین وجود دارد.

معاون شهردار قم در ادامه گفت: در مسیرها و مبادی ورودی به میدان 72 تن که مسدود می‌شود با نصب تابلوهای هدایت مسیر از شهروندان و مسافران درخواست می‌نمائیم سعی بر انتخاب مسیرهای جایگزین مناسب نموده و با صبر و شکیبایی در توسعه و آبادانی شهر خود سهیم باشند.



وی در ادامه گفت: با توجه به اجرای این پروژه از مسافران محترم که قصد عبور از میدان 72 تن را دارند درخواست می‌شود از پایانه مرکزی(ترمینال) استفاده نمایند.

یزدی افزود: در پایانه مرکزی امکانات رفاهی مناسبی از قبیل نوسازی و تجهیز سالن شماره یک، فضای سبز، راه دسترسی از اتوبان قم - تهران به این پایانه و سرویس تاکسی و اتوبوس واحد ایجاد شده و شرایط مناسبی برای مسافران در نظر گرفته شده است.



این پروژه مهم پس از تصویب شورای ترافیک استان به منظور ساماندهی ورودی‌های شهر در میدان 72 تن در دستور کار اجرایی اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفت و مطالعات فاز اول طرح توسط مشاوران ذی صلاح حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری انجام شد.

این پروژه از پروژه‌هایی است که با آماربرداری میدانی و شبیه سازی ترافیکی طراحی شده است.



از جمله مزایای این پروژه، ایجاد مسیر خاص از کمربندی اراک به سمت اتوبان تهران است که در آن روانبخشی مسیر، کاهش زمان تأخیر و بهینه سازی مصرف سوخت، کاهش تعداد تصادفات، افزایش سرعت شبکه و ایمنی تردد در نظر گرفته شده که توجیه پذیری آن را کاملاَ نشان می‌دهد.