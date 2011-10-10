38000 نوآموز مازنی روز جهانی کودک را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، منیره موحدی عصر دوشنبه در همایش استانی روز جهانی کودک در مجتمع ورزشی بهار بابل اظهار داشت: کودکان باید در فضایی از محبت و تفاهم زندگی کنند و خانواده ها در تحقق این مهم تاکید جدی داشته باشند.



وی با اشاره به اینکه کودکان آینده سازان ایران اسلامی هستند گفت: تربیت صحیح آنان پشتوانه نظام خواهد بود.



وی بیان داشت: 38هزار نوآموز مازندرانی روز جهانی کودک را با شعار شیوه های فرزند پروری در جهت اصلاح جامعه ایمن در سراسر استان جشن می گیرند.



موحدی تصریح کرد: نگاه به کودک در جهت رشد همه جانبه وی در دستور کار بانیان تعلیم وتربیت قرار گرفته و ایجاد فضایی سرشار از شادی و نشاط به همراه تعلق خاطر به مدرسه و کلاس درس توصیه جدی مسئولین است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران با تاکید به ارتباط نزدیک اولیا با مدرسه اظهار داشت: یکی از مولفه های موثر در فرآیند آموزش وپرورش و ایجاد جامعه ای پویا در نظام تعلیم و تربیت ارتباط نزدیک اولیا با مدرسه است.



وی تصریح کرد: کودکان بزرگترین ثروت هر کشور محسوب شده و هر قدر محیط آموزشی کودک متعادل تر باشد خلق و خوی و هوش کودک نیز متعادل تر خواهد بود.



موحدی از اهداف برگزاری جشن روز جهانی کودک با نشاط سازی محیط آموزی نوآموزان و آشنایی مسئولان و افراد جامعه با نیازهای عاطفی و زیستی نوآموزان بیان داشت.



دراین مراسم کودکان با دردست داشتن پلاکارد های مبنی بر " زندگی با نشاط حق طبیعی ما بود "حمایت خود را از کودکان بحرینی اعلام کردند.