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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

38000 نوآموز مازنی روز جهانی کودک را جشن گرفتند

38000 نوآموز مازنی روز جهانی کودک را جشن گرفتند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران گفت: 38 هزار نوآموز استان مراسم روز جهانی کودک را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر،  منیره موحدی عصر دوشنبه در همایش استانی روز جهانی کودک در مجتمع ورزشی بهار بابل اظهار داشت: کودکان باید در فضایی از محبت و تفاهم زندگی کنند و خانواده ها در  تحقق این مهم تاکید جدی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه کودکان آینده سازان ایران اسلامی هستند گفت: تربیت صحیح آنان پشتوانه نظام خواهد بود.

وی بیان داشت: 38هزار نوآموز مازندرانی روز جهانی کودک را با شعار شیوه های فرزند پروری در جهت اصلاح جامعه ایمن در سراسر استان جشن می گیرند.

موحدی تصریح کرد: نگاه به کودک در جهت رشد همه جانبه وی در دستور کار بانیان تعلیم وتربیت قرار گرفته و ایجاد فضایی سرشار از شادی و نشاط به همراه تعلق خاطر به مدرسه و کلاس درس توصیه جدی مسئولین است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران با تاکید به ارتباط نزدیک اولیا با مدرسه اظهار داشت: یکی از مولفه های موثر در فرآیند آموزش وپرورش و ایجاد جامعه ای پویا در نظام تعلیم و تربیت ارتباط نزدیک اولیا با مدرسه است.

وی تصریح کرد: کودکان بزرگترین ثروت هر کشور محسوب شده و هر قدر محیط آموزشی کودک متعادل تر باشد خلق و خوی و هوش کودک نیز متعادل تر خواهد بود.

موحدی از اهداف برگزاری جشن روز جهانی کودک با نشاط سازی محیط آموزی نوآموزان و آشنایی مسئولان و افراد جامعه با نیازهای عاطفی و زیستی نوآموزان بیان داشت.

دراین مراسم کودکان با دردست داشتن پلاکارد های مبنی بر " زندگی با نشاط حق طبیعی ما بود "حمایت خود را از کودکان بحرینی اعلام کردند.

کد مطلب 1429536

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