طرح ساماندهی منابع جنگلی "فندقلوی" اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نایبعلی رحیمی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه منابع طبیعی استان اظهار داشت: این طرح با هدف حفاظت، احیا، غنی سازی و توسعه جنگل در منطقه فندقلو برای اولین بار اجرا می شود.

به گفته وی امسال در همین راستا سه میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی طرح صیانت از جنگلهای شمال کشور به استان اردبیل اختصاص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: از سال آینده با ایجاد ردیف اعتباری مسقل طرح جامع ساماندهی و مدیریت جنگلی در این منطقه به منظور احیا و ارتقاء قابلیتهای این ذخیره گاه ژنتیکی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی منطقه جنگلی فندقلو را جزو ذخایر ژنتیکی کشور عنوان کرد و یادآور شد: منطقه جنگلی فندقلو در توسعه اکوتوریسم در استان اردبیل نقش حیاتی دارد و باید برای حفاظت و توسعه این منطقه توجه ویژه داشته باشیم.

رحیمی یکی از اولویتهای کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان را توجه به این منطقه جنگلی مهم برشمرد و ابراز داشت: با اجرای عملیات مختلف بیومکانیکی و بیولوژیکی در این منطقه جنگلی نسبت به توسعه آن اقدام خواهیم کرد.



وی عنوان کرد: در طول برنامه پنجم توسعه با تخصیص مبلغ 100 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی به ویژه طرح صیانت از جنگلهای شمال کشور این طرح مهم به مرحله اجرا درمی آید.

