امنیت بستر پیشرفت، آبادانی و موفقیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی بروجرد اظهار داشت: به دلیل جایگاه مهم امنیت در زندگی انسان قرآن کریم یکی از نشانه های تمدن و رشد اجتماعی را امنیت دانسته است.

وی تصریح کرد: به خاطر اهمیت و نقش امنیت است که ابراهیم خلیل در بنای کعبه اولین تقاضایش نعمت امنیت بوده است.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: با توجه به اهمیت و نقش امنیت در پیشرفت جامعه، سخت ترین مجازات برای کسانی است که امنیت جامعه را برهم می زنند.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه اگر امروز ایران اسلامی یکی از کشورهای باثبات و امن منطقه است عناصری ایثار کرده تا از نعمت امنیت برخوردار باشیم، بیان داشت: امنیت امروز کشور مرهون ایثارگری نیروهای مسلح در مرزها و نیروی انتظامی در داخل کشور است.

حجت الاسلام ترابی نیروی انتظامی را حافظان امنیت داخل کشور عنوان کرد و افزود: باید کاری کرد تا مردم در جامعه احساس امنیت کنند که یکی از راههای آن حضور فیزیکی پلیس بوده که باعث احساس امنیت می شود.