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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

اکبریان خبر داد:

درخشش شرکت آبفا لرستان در بین 31 استان کشور

درخشش شرکت آبفا لرستان در بین 31 استان کشور

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در ارزیابی عملکرد سال 89 شرکت های آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با درخشش قابل توجه موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این شرکت در مراسمی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری، دیگر معاونان رئیس جمهور، وزیر نیرو، مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد سال 1389 موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر از وزیر نیرو شد.

مهدی اکبریان با اشاره به گردهمایی مدیران عامل شرکت های توزیع برق، آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور در این مراسم، عنوان کرد: در این مراسم بیش از 400 تن از مدیران صنعت آب و برق کشور حضور داشتند.

وی با اشاره به پروژه های انجام شده در این شرکت طی سال گذشته و سالجاری، عنوان کرد: ارتقا جایگاه لرستان به رتبه دوم در کشور نشان دهنده موفقیت این شرکت در فعالیتهای حوزه کاری خود است.

کد مطلب 1429546

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