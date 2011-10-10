درخشش شرکت آبفا لرستان در بین 31 استان کشور

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این شرکت در مراسمی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری، دیگر معاونان رئیس جمهور، وزیر نیرو، مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد سال 1389 موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر از وزیر نیرو شد.

مهدی اکبریان با اشاره به گردهمایی مدیران عامل شرکت های توزیع برق، آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور در این مراسم، عنوان کرد: در این مراسم بیش از 400 تن از مدیران صنعت آب و برق کشور حضور داشتند.

وی با اشاره به پروژه های انجام شده در این شرکت طی سال گذشته و سالجاری، عنوان کرد: ارتقا جایگاه لرستان به رتبه دوم در کشور نشان دهنده موفقیت این شرکت در فعالیتهای حوزه کاری خود است.