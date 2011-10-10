برداشت انار در استان قزوین آغاز شد

سید ابوطالب مهدویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برداشت انار از سطح 650 هکتار از باغات این بخش آغاز شده است.



مهدویان پیش بینی کرد امسال از سطح 600 هکتار باغات بارور این بخش با متوسط عملکرد هفت تا هشت تن در هرهکتار بیش از پنج هزارتن محصول انار برداشت شود.

وی گفت: ارقام سفید سنگان، ملس شیرین سنگان، شاهسوار و قره گوز به عنوان ارقام غالب منطقه است.

این مسئول تصریح کرد: کیفیت محصول انار منطقه در برخی ارقام مانند رقم ملس شیرین سنگان از سایر مناطق تولیدی کشور به مراتب بهتر است.

برداشت انار از تاریخ 18 مهرماه آغاز می شود و تا اوایل آبان ماه ادامه دارد.

