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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

110 گفتمان دینی در کوهدشت برگزار می شود

110 گفتمان دینی در کوهدشت برگزار می شود

کوهدشت - خبرگزاری مهر: کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت از برگزاری 110 گفتمان دینی در شش ماهه دوم سال جاری در این شهرستان خبر داد.

صیدولی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه دوم سال جاری 110 گفتمان دینی با موضوعات مختلف در سطح مساجد و مدارس این شهرستان برگزار خواهد شد.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت استقبال نوجوانان و جوانان را از جلسات گفتمان دینی بسیار خوب توصیف کرد و خواستار تعمیم و گسترش برنامه گفتمان دینی به مساجد و مدارس روستائی این شهرستان شد.

جعفری با تاکید بر تاثیرگذاری گفتمانهای دینی در دیدگاه و اندیشه جوانان و نوجوانان، یادآور شد: این گفتمانها به همت اداره تبلیغات اسلامی و با همکاری آموزش وپرورش برگزار می شود.

کد مطلب 1429552

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