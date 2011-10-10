110 گفتمان دینی در کوهدشت برگزار می شود

صیدولی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه دوم سال جاری 110 گفتمان دینی با موضوعات مختلف در سطح مساجد و مدارس این شهرستان برگزار خواهد شد.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت استقبال نوجوانان و جوانان را از جلسات گفتمان دینی بسیار خوب توصیف کرد و خواستار تعمیم و گسترش برنامه گفتمان دینی به مساجد و مدارس روستائی این شهرستان شد.

جعفری با تاکید بر تاثیرگذاری گفتمانهای دینی در دیدگاه و اندیشه جوانان و نوجوانان، یادآور شد: این گفتمانها به همت اداره تبلیغات اسلامی و با همکاری آموزش وپرورش برگزار می شود.