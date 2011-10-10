تنها چهار درصد ‌واحدهای صنفی همدان صندوق مکانیزه فروش‌ دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شمس با بیان اینکه اجرای قانون وظیفه‌ای همگانی است، اظهار داشت: بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفی همه متصدیان صنفی ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش هستند.

شمس تاکید کرد: در حال حاضر تسهیلات خوبی در بحث تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش در نظر گرفته شده است.

وی گفت: حدود 400 میلیارد تومان تسهیلات برای تجهیز واحدهای صنفی در نظر گرفته شده که در آیین‌نامه آینده به صورت مشخص آورده می‌شود.

شمس گفت: تا ابتدای سه ماهه نخست سال جاری باید حدود 30 تا 35 درصد از واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مجهز می شدند.

وی با بیان اینکه در زمینه تجهیز واحدهای صنفی همدان به صندوق مکانیزه فروش، اولویت‌بندی انجام شده است، افزود: در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته و کمیته ای راهبری نیز متشکل از اتحادیه‌های مختلف تشکیل شده است.

رئیس مجمع امور صنفی همدان عنوان کرد: در راستای تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، اتحادیه لوازم خانگی، لوازم یدکی، اتحادیه فروشندگان چینی و بلور و بارفروشان میوه و تره بار در اولویت هستند.

وی تاکید کرد: تاکنون چند شرکت برای ارائه صندوق مکانیزه فروش به واحدهای صنفی، به مجمع امور صنفی مراجعه کرده‌اند.

شمس ادامه داد: اتوماسیون اداری مجمع امور صنفی تا پایان سه ماهه سوم سال جاری راه‌اندازی می‌شود.

وی در پایان اظهار داشت: با راه‌اندازی اتوماسیون اداری مجامع امور صنفی، بسیاری از بروکراسی‌های اداری و نامه‌نگاری‌های دستی از بین می‌رود.