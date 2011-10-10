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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

سرحدی عنوان کرد:

66 جایگاه سی ان جی باید در کرج احداث شود

66 جایگاه سی ان جی باید در کرج احداث شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی فرمانداری کرج گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور باید 66 جایگاه سی ان جی در شهرستان کرج احداث شود ولی به علت آنچه که کمبود زمین عنوان می شود تاکنون یک دوم این تعداد ساماندهی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سرحدی روز دوشنبه در کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی با اعلام خبر راه اندازی چهار جایگاه سوخت سی ان جی در کلانشهر کرج اظهار داشت: امیدواریم با راه ندازی این جایگاهها بخش قابل توجهی از مشکلات تاکسی داران در زمینه تهیه سوخت برطرف شود.

وی ادامه داد: به دستور رئیس جمهور در کشور باید هزار و 600 جایگاه سوخت احداث شود که سهم شهرستان کرج 66 جایگاه است.
 
سرحدی با بیان اینکه از این 66 مورد سهمیه تنها یک دوم آن ساماندهی شده، اضافه کرد: بر اساس گزارشها عمده ترین مشکل برای راه اندازی جایگاههای سوخت در شهرستان کرج کمبود زمین است.
 
این مسئول افزود: به دلیل کمبود جایگاههای سوخت اکثر شهروندان به ناچار وقت خود را در صف های طولانی سوختگیری صرف می کنند.
 
تاکسی های کرج سه شیفته می شوند
 
معاون فنی و عمرانی فرماندار کرج ادامه داد: اکنون سه شیفته شدن تاکسی ها در خطوط تاکسیرانی در دستور کار قرار گرفته است که این اقدام با توجه به سوء استفاده برخی از مسافربرهای شخصی در ساعتهای پایانی شب به اجرا گذاشته خواهد شد.
 
وی افزود: اکنون اغلب تاکسیرانان کرج از ساعت هشت صبح تا 14 ظهر فعالیت دارند.
 
سرحدی ادامه داد: براساس هماهنگی با شورای اسلامی شهر و سازمان تاکسیرانی شهرستان کرج طرح سه شیفته شدن تاکسی های این شهرستان به جد پیگیری می شود.
کد مطلب 1429555

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