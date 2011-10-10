دانشگاه مازندران در ردیف 16 دانشگاه برتر کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت عباس‌ نژاد گفت: هم اکنون بیش از 10هزار دانشجو در دانشگاه مازندران مشغول به تحصیل هستند که از این حدود پنج هزار دانشجو در دوره روزانه و بقیه در دوره شبانه مشغول به تحصیل هستند.

وی نسبت دانشجویان دختر به دانشجویان پسر در این دانشگاه را 60 به 40 درصد اعلام کرد و افزود: حدود 9 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در 40 رشته گرایش مقطع کارشناسی در دانشکده‌های مختلف در حال تحصیل هستند.

عباس‌ نژاد ادامه داد: حدود 1500 دانشجو در 40 رشته گرایش مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه تحصیل می‌کنند و تعداد دانشجویان دکتری نیز که در 20رشته در حال تحصیل هستند حدود 300 نفر است.

معاون آموزشی دانشگاه مازندران افزود: در سال تحصیلی جاری حدود دو هزار و 500 دانشجوی ورودی در مقطع کارشناسی در 40 رشته گرایش به این دانشگاه راه یافتند که از این میان بیش از یک هزار و 200 نفر در نوبت روزانه و بقیه در نوبت شبانه پذیرفته شدند.

وی تصریح کرد: از لحاظ جنسیتی هزار و 400 نفر از این دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند و حدود هزار و 100 نفر پسر هستند.

عباس‌نژاد ادامه داد: از میان این دو هزار و 500 دانشجو حدود 600 نفر در 13 رشته در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پذیرفته شدند و سهم دانشکده‌های دیگر مشخص است.

وی یادآور شد: دانشکده علوم اقتصادی و اداری در پنج رشته 530 دانشجو دارد و دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دو رشته 160 دانشجو، دانشکده شیمی در دو رشته 150 دانشجو، دانشکده علوم پایه در شش رشته 280 دانشجو، دانشکده علوم ریاضی در چهار رشته 220 دانشجو، دانشکده فنی و مهندسی در چهار رشته 300 دانشجو، دانشکده هنر و معماری در سه رشته 170 دانشجو، دانشکده دامپزشکی در دو رشته 50 دانشجو و همچنین دانشکده تربیت بدنی از ترم بهمن در سه رشته پذیرای 140 دانشجوی ورودی جدید خواهند بود.

معاون آموزشی دانشگاه مازندران، درباره دانشجویان ورودی جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی گفت: امسال در حدود720 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ثبت‌نام شدند که از این میان 610 نفر از طریق آزمون و حدود110نفر از طریق آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون که شامل دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان است، جذب شدند.

وی درباره پذیرش دانشجوهای دوره دکتری برای سال تحصیلی جاری گفت: امسال 48 نفر از طریق آزمون و حدود پنج نفر از طریق آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون و پنج نفر نیز از دانشجویان نخبه دانشگاه مازندران برای تحصیل در دوره دکترای جذب شدند که در مجموع تعداد این افراد در حدود 60 نفر است ولی با توجه به توان دانشگاه مازندران ما این آمادگی را داریم تا در زمان تکمیل ظرفیت نیز پذیرای دانشجویان جدید دیگری در این مقطع باشیم.

عباس‌ نژاد درباره ایجاد رشته‌های جدید در دانشگاه مازندران گفت: امسال براساس سند آمایش آموزش عالی استان مازندران که خود براساس اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور، برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه وهمچنین سند چشم انداز توسعه استان و آمایش استانی شکل گرفته است، دانشگاه مازندران ایجاد رشته‌های جدید زیر را از شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری درخواست کرد که با موافقت این شورا رشته‌های موردنظر در سال تحصیلی جدید در دانشگاه مازندران تاسیس شدند.

وی ادامه داد: در مقطع دکتری رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی و رشته مدیریت گرایش تولید و عملیات اضافه شدند همچنین در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته‌های علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی، جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری، زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی، پژوهش هنر، زبان و ادبیات عرب، ریاضی کاربردی گرایش تحلیل در عملیات و رشته مدرسی منابع و متون اسلامی از دیگر رشته‌ها است.

معاون آموزشی دانشگاه مازندران اظهار داشت: دانشگاه مازندران با توجه به شرایط و ظرفیت‌های محیطی استان در سال جاری اقدام به تاسیس دو دانشکده علوم و فنون دریایی و دانشکده علوم محیطی کرد که از این میان دانشکده علوم و فنون دریایی رشته‌های شیمی دریا، فیزیک دریا گرایش اقیانوس‌شناسی و زیست دریا را در مقاطع کارشناسی ارشد ارائه می‌دهد و دانشکده علوم محیطی در این مقطع رشته‌های طبیعت گردشگری اکوتوریسم، مهندسی منابع محیط زیست و باستان‌شناسی محیطی را ارائه خواهد داد.

عباس‌ نژاد با بیان اینکه هم اکنون 45 عضو هیئت علمی جدید در دانشگاه مازندران جذب شدند، گفت: با توجه به فراخوان متمرکز جذب هیئت علمی مجوز جذب 250 عضو هیئت علمی دیگر را از وزارت علوم دریافت کردیم.

معاون آموزشی دانشگاه مازندران گفت: هم اکنون در مجموع 120 واحد دانشگاهی شامل دانشگاه‌های دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، غیرانتفاعی، جامع علمی کاربردی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی دراستان مازندران وجود دارد که در آنها حدود 230 هزار دانشجو در حال تحصیل هستند.

وی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده بر مبنای افق برنامه پنجم توسعه در سال 1394 براساس شاخص‌های جمعیتی، توسعه استان، مطالعات آمایش سرزمینی و با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای موجود باید 33 هزار و 500 دانشجو دوره کارشناسی، 14 هزار دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و هشت هزار و350 دانشجو در دکتری در دانشگاه‌های دولتی استان مازندران شامل دانشگاه مازندران، نوشیروانی بابل، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، علم و صنعت واحد بهشهر و تربیت مدرس واحد نور مشغول به تحصیل شوند.

عباس‌نژاد ادامه داد: سهم دانشگاه مازندران از این 55 هزار و700دانشجو حدود 50 درصد یعنی 25 هزار دانشجو است که این امر نیازمند تامین شرایط و زیرساختها است.

معاون آموزشی دانشگاه مازندران با اشاره به درخشش دانشجویان این دانشگاه در آزمون‌های ورودی دوره‌ های تحصیلات تکمیلی گفت: سال گذشته 900نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه موفق شدند به دوره کارشناسی ارشد راه یابند که این رقم در سال جاری به یک‌هزار و 121نفر رسید که این رقم رشد خوبی را نشان می‌دهد.

عباس‌ نژاد افزود: دانشگاه مازندران هم‌اکنون جزو 16 دانشگاه برتر کشور بوده که می‌توانند با توجه به بند "ی" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بدون نیاز به موافقت وزارت علوم اقدام به ایجاد و گسترش رشته‌های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کند.