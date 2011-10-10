افزایش دوبرابری قیمت مواد اولیه فرش دستباف/ کاهش تولید قالی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رفیع زاده بعد از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه میز فرش دستباف با بیان اینکه قیمت مواد اولیه فرش دو برابر افزایش یافته و باعث افزایش قیمت تمام شده فرش شده است، اظهار داشت: متاسفانه شاهد کاهش تولید قالی در سطح کشور به دلیل بروز برخی مشکلات در تهیه مواد اولیه هستیم.

وی مقررات سخت نظام بانکی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و با اشاره به اینکه تسهیلات توسط مرکز ملی فرش به تولیدکنندگان واگذار شود، ادامه داد: 285 شرکت تعاونی با 21 اتحادیه و سه میلیون قالیباف فعال پتانسیل خوبی در حوزه فرش دتبافت کشور بوده که باید از آنها حمایت شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه فرش دستباف روستایی کشور با بیان اینکه در حال حاضر هشت گمرک در آذربایجان غربی فعال بوده که سه گمرک در مرز ایران و ترکیه واقع شده، روابط مسالمت‌ آمیز طی چهار قرن گذشته با این کشور نیز پتاسیل خوبی برای دستیابی به بازارهای خارجی به ویژه اتحادیه اروپا است.

ایجاد و راه اندازی 11 مجتمع قالیبافی در آذربایجان غربی

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی هم در این جلسه بر لزوم ایجاد و راه اندازی مجتمع‌های قالیبافی در سطح استان تاکید کرد و افزود: در این راستا 11 مجتمع در دست ایجاد و احداث داریم که دو هزار و 500 نفر به صورت ثابت در این مجتمع‌ ها مشغول به کار می شوند.

جعفر صادق اسکندری با بیان اینکه در حال حاضر گمرک اختصاصی صادرات فرش استان را را ه‌اندازی کرده‌ و بر این اساس عملیات گمرکی در محل انبار فرش انجام می ‌شود، بیان داشت: هم اکنون 110 هزار بافنده در استان وجود دارد که 60 هزار نفر به صورت دائمی و بقیه به صورت فصلی کار می‌کنند.

وی با تاکید بر ارتقای جایگاه فرش استان، تصریح کرد: در بخش تولید، توزیع، فروش و مبادلات فرش مشکلاتی وجود دارد که امید می‌رود بخشی از نارساییها رفع شود.

معاون امور برنامه‌ ریزی استانداری آذربایجان غربی هم در ادامه بر لزوم توجه ویژه به حوزه بازاریابی فرش دستباف آذربایجان غربی تاکید کرد و گفت: فرش ایرانی جایگاه خاص از نظر اشتغال و ارزش داشته و این در حالی است که قیمت تمام شده آن با قیمت فروش فاصله زیادی با هم داشته و این امر نشان از اهمیت این هنر صنعت است.

غلامرضا دیزج نژاد بر پیوند صنوف با نیاز جامعه تاکید کرد و با اشاره به اینکه باید خود را به روز کرده و در تولیدات از موارد به روز بهره بگیریم تا شاهد ارتقای کیفیت فرش استان باشیم، اظهار داشت: نحوه ورود مواد اولیه به کشور باید ساماندهی شود.

این مسئول بر مجتمع‌سازی و ایجاد تشکل‌های سازمانی فرشبافی تاکید کرد و بیان داشت: حفظ کیفیت و تکنیک علمی در طراحی‌ها و حمایت استانی ضروری بوده ولی ضعف عمده ما ضعف سرعت کار است.