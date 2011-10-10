آثار عکاسان اردبیلی به نمایشگاه های قبرس و برزیل راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین المللی عکس قبرس به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس فیاپ "فدراسیون بین المللی هنر عکاسی" برگزار می شود.

آرام علایی و عبدالرحمن مجرد از عکاسان جوان اردبیلی برگزیدگان و راه یافتگان به نمایشگاه این جشنواره هستند. 67 نفر از شرکت کنندگان این نمایشگاه بین المللی از اعضا باشگاه عکاسان جوان بودند.



نمایشگاه "نبض ایرانی" نیز با آثاری از عکاسان نسل جدید ایران از ۲۲ شهریور ماه جاری در مرکز فرهنگی و هنری Oi Futuro Flamengo واقع در ریودوژانیروی برزیل گشایش یافته است.

کامل روحی، آرام علایی اردبیلی و عبدالرحمن مجرد از عکاسان اردبیلی در این نمایشگاه که بخشی از رویدادهای جانبی دو سالانه‌ بزرگ هنرهای تصویری ریودوژانیرو است، حضور دارند.

این نمایشگاه تا هشت آبان‌ ماه جاری در این شهر پرجمعیت آمریکای لاتین برپا خواهد بود.

علاوه بر این از دیگر عکاسان مشهور ایرانی می توان به عباس عطار، بهمن جلالی‌، عباس کیارستمی، صادق تیرفکن و... اشاره کرد که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

