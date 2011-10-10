مخابرات استان قزوین صاحب رتبه برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر شرکت مخابرات استان قزوین در همایش امور مشترکین ارتباطات سیار به عنوان رتبه اول در ارزیابی نهایی ارتباطات سیار دست یافت.

دراین همایش که با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره ارتباطات سیار و مدیران و کارشناسان کلیه استانها برگزار شد از جلال پورشاکر برای فعالیت و اقدامات انجام شده و کسب رتبه اول در بین استانها تقدیر شد.

در ارزیابی های انجام شده شرکت مخابرات استان قزوین در شاخص های توسعه، ارزیابی، نگهداری، کاهش لاوصولی و کیفیت توانست رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دهد و با ارتقاء فعالیت های خود در ارزیابی نهایی به عنوان رتبه اول دست یابد.

همچنین در این همایش شرکت مخابرات استان به لحاظ فعالیت های انجام شده در جشنواره میلاد و نوید همراه 2 در شاخص هایی مانند کاهش لاوصولی، کاهش بدهی پیشین، واگذاری تلفن های همراه صفر، افزایش درآمد، پرداخت های غیرحضوری به عنوان رتبه اول دربین استانها دست یافت و از مدیرعامل و کلیه عوامل اجرایی طرح تقدیر شد.

در این سمینار از فلاح مسئول امورمشترکین همراه به دلیل فعالیت های انجام گرفته در حوزه مشترکین همراه به عنوان پنج استان برتر در این حوزه قدردانی و لوح تقدیر اهداء شد.

