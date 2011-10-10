"مقرنس تیموری" در بندرآباد صدوق مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ذات ‌الله نیکزاد اظهار داشت: عملیات مرمت مقرنس تیموری در بندرآباد شهرستان صدوق به پایان یافت.

وی افزود: عملیات انجام شده شامل غبارروبی و پاکسازی سطوح گچی، تزریق و استحکام ‌بخشی سطوح گچی، پاکسازی و حذف مرمتهای گذشته، بازسازی نواحی کمبود، پرکردن ترکها و ریز ترکها و تمیزکاری سطوح کاشی معرق است.

نیکزاد از دیگر عملیات مرمت را بازسازی کمبودهای کاشی معرق، تزریق و استحکام‌ بخشی کاشی معرق، استحکام‌ بخشی و برگرداندن لایه آستر گچی به حالت اولیه و تثبیت نهایی همه سطوح برشمرد.

وی عنوان کرد: اعتبار هزینه شده برای اجرای این عملیات 49 میلیون ریال است.

روستای بندرآباد در شهرستان صدوق و در شمال غربی استان یزد قرار دارد و مجموعه سلطان بندرآباد یزد به عنوان یک نمونه نادر دارای نکات چشمگیر و ارزشمند است.

جاذبه ‌های سیاحتی، زیارتی مجموعه سلطان بندرآباد به دلیل تجمع مکانهای خاص تاریخی همچون خانقاه، مسجد، حمام، بازار، مدرسه، آب ‌انبار و ... به بیشترین تراکم رسیده و این مجموعه می‌تواند بیشترین بازدیدکنندگان خارجی و داخلی را با وجود دور بودن از مرکز استان به خود جذب کند.