کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان 13 هزار عضو دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی کائیدی در دیدار کودکان لرستانی با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنها مرکز تخصصی فرهنگی، هنری است که به کودکان خدمات ارائه میدهد.
وی افزود: حدود 13 هزار عضو در مراکز فرهنگی، هنری از برنامههای کانون استفاده میکنند.
کائیدی گفت: در حال حاضر 17 مرکز ثابت، 2 مرکز پستی و یک مرکز سیار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کودکان خدمات ارائه می دهند.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان ادامه داد: تنها مرکز سیار کانون پرورش فکری استان به کودکان 15 منطقه حاشیه نشین شهر خرم آباد خدمات ارائه می دهد.
کائیدی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در زمینه کلاسهای احکام و قرآن، شعر، داستان، معارف اسلامی، بازی و سرگرمی، قصه گویی، سفالگری، نقاشی و ... فعالیت می کند.
وی یادآور شد: همچنین در مراکز کانون در استان بیش از 137 هزار جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان وجود دارد.
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