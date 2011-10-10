کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان 13 هزار عضو دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی کائیدی در دیدار کودکان لرستانی با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنها مرکز تخصصی فرهنگی، هنری است که به کودکان خدمات ارائه می‌دهد.

وی افزود: حدود 13 هزار عضو در مراکز فرهنگی، هنری از برنامه‌های کانون استفاده می‌کنند.

کائیدی گفت: در حال حاضر 17 مرکز ثابت، 2 مرکز پستی و یک مرکز سیار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کودکان خدمات ارائه می دهند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان ادامه داد: تنها مرکز سیار کانون پرورش فکری استان به کودکان 15 منطقه حاشیه نشین شهر خرم آباد خدمات ارائه می دهد.

کائیدی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در زمینه‌ کلاس‌های احکام و قرآن، شعر، داستان، معارف اسلامی، بازی و سرگرمی، قصه گویی، سفالگری، نقاشی و ... فعالیت می کند.

وی یادآور شد: همچنین در مراکز کانون در استان بیش از 137 هزار جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان وجود دارد.