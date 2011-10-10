پیکان از صعود به مرحله نیمه نهایی باز ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب سومین روز از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان عصر امروز دوشنبه تیم پیکان ایران به مصاف "ترنیتی اسپارتانز" کانادا رفت و با نتیجه 3 بر 2 متحمل شکست شد.

خودروسازان که دو دیدار گذشته خود را نیز به نمایندگان لهستان و روسیه واگذار کرده بودند با متحمل شدن شکست در بازی امروز از صعود به مرحله دوم و جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها بازماندند.

پیکان در حالی فرصت حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان را از دست داد که در دوره گذشته این رقابت‌ها به مدال برنز دست یافته بود.

هفتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان تا روز پنجشنبه در دوحه قطر ادامه خواهد داشت.