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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

رده‌های سنی شنا - اندونزی/

تیم واترپلوی جوانان ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

تیم واترپلوی جوانان ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

تیم واترپلوی جوانان ایران با پیروزی در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات واترپلوی رده‌های سنی و عموم آسیا مقابل سنگاپور به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفتمین دوره مسابقات واترپلوی رده‌های سنی و عموم آسیا که در شهر "پالم بانگ" اندونزی جریان دارد، عصر امروز دوشنبه در مرحله یک‌چهارم نهایی این مسابقات تیم واترپلوی جوانان کمتر از 17 سال کشورمان موفق شد در دیداری یکطرفه و برتر تیم سنگاپور را با نتیجه 16 بر 2 از پیش رو بردارد و به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها صعود کند.

در دیگر دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات واترپلوی رده‌های سنی و عموم آسیا، ازبکستان با نتیجه 19 بر 4 قطر را شکست داد، قزاقستان با نتیجه 10 بر 8 اندونزی را از پیش رو برداشت و کویت با نتیجه 6 بر 3 مقابل هند به برتری رسید.

به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی مسابقات واترپلوی رده‌های سنی و عموم آسیا ساعت 17 فردا سه شنبه به وقت اندونزی (13:30 به وقت تهران) تیم واترپلوی جوانان کشورمان به مصاف کویت خواهد رفت و ازبکستان با قزاقستان دیدار می کند.

تیم کشورمان چهار دیدار گذشته خود در این مسابقات را به ترتیب با برتری مقابل تیم‌های هند، قزاقستان، سریلانکا و قطر پشت سر گذاشته بود.

مسابقات واترپلوی رده‌های سنی و عموم آسیا به منزله رقابت‌های انتخابی جوانان جهان (کمتر از 18 سال) محسوب می شود که سال آینده به میزبانی "پرث" استرالیا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1429568

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