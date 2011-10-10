به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایلام، در حالی که برگزارکنندگان جشنواره شهر و داستان جوان موسوم به مهد پایداری تصمیم داشتند مهمانان این جشنواره را به یک برنامه «ایلامگردی» مهمان کنند، محدودیت زمانی و نزدیک شدن به زمان برپایی آئین اختتامیه جشنواره تنها فرصت بازدید از قلعه تاریخی والی را فراهم کرد.
مهمانان جشنواره از این قلعه که یکی از بناهای فرهنگی - تاریخی ایلام است، در ضلع شمالی خیابان پاسداران این شهر قرار دارد. این بنای تاریخی، یادگاری از زمانهای پیشین و در نوع خود بینظیر است که در سال ۱۳۲۶ قمری به دستور غلامرضا خان والی فیلی در محلهای به نام حسین آباد فیلی که به ده بالا مشهور بوده، احداث شد.
گشت و گذار نویسندگان و شاعران جوان از یادگاران گذشته شهر تاریخی ایلام با دیدار از این بنای 106 ساله به پایان رسید و شرکتکنندگان دقایقی قبل راهی سالن اجتماعات سازمان آموزش فنی و حرفهای شهر ایلام شدند تا آئین نهایی و پایانی را به جشن بنشینند.
در مراسم اختتامیه قرار است علاوه بر سخنرانی کوتاه دبیر علمی همایش، مجتبی اعلایی، استاندار ایلام و محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی سخنان خود را ایراد کنند.
شعرخوانی یوسفعلی میرشکاک، تقدیر از برترینها و پخش تیزر از دیگر بخشهای مراسم پایانی خواهد بود که این برنامه با اجرای موسیقی زنده از سوی استاد پیشکسوت موسیقی ایران، جلال ذوالفنون تمام خواهد شد.
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