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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

ووشو قهرمانی جهان - آنکارا/

پیغمبری و مهدی پور از رسیدن به مدال بازماندند

پیغمبری و مهدی پور از رسیدن به مدال بازماندند

رقابتهای ووشو قهرمانی جهان در آنکارا پیگیری شد و دو عضو تیم ملی تالو ایران از رسیدن به مدال بازماندند.

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه این رقابتها در بخش فرم دو نماینده ایران روی تالو فیلد رفتند که موفق به کسب امتیازات لازم برای کسب مدال نشدند. احسان پیغمبری در فرم"گوئن شو" امتیاز 54/9 و شمیم مهدی پور در فرم "تای چی چوان" امتیاز 50/8 را به خود اختصاص داده و از رسیدن به مدال بازماندند.

در ادامه مسابقات امروز سجاد عباسی در وزن 70- کیلوگرم باید با ووشوکاری از لیبی  مبارزه کند. وی در صورت برتری به مصاف برنده مبارزه  فرانسه و فیلیپین خواهد رفت.

یازدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان از امروز در آنکارا آغاز شده و پنج روز به طول خواهد انجامید. 

کد مطلب 1429575

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