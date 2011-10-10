مشارکت بازرگانان ترکیه در ایجاد بورس پنبه و نخ

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح زاده همچنین خواستار حضور سرمایه گذاران ترک در استان یزد شد و آمادگی این استان برای حمایت از سرمایه گزاران ترکیه ای را اعلام کرد.

وی، امضا توافق‌ نامه از سوی مسئولان دو کشور برای صادرات بدون تعرفه گمرکی تا 100 میلیون دلار را مقدمه ای برای تحکیم روابط اقتصادی ایران و ترکیه دانست.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود، مشترکات مردم دو کشور ایران و ترکیه را برشمرد و به بیان پتانسیلها و توانمندیهای استان یزد در زمینه های مختلف فرهنگی، صنعتی، گردشگری و ... پرداخت .

فلاح زاده خواستار بسط و گسترش روابط تجاری کشور ترکیه با استان یزد شد.

سفیر ترکیه نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور خود در استان یزد، به تشریح حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و ترکیه پرداخت و خواستار افزایش حجم مبادلات شد.

"اومیت یاردیم" با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری، گسترش همکاریهای دو طرف در زمینه گردشگری و جذب توریست را امری ضروری دانست.

وی محکم کردن زیرساختها از جمله گسترش مرزهای تجاری و ... را از جمله نیازهای گسترش تعاملات فیمابین عنوان کرد.