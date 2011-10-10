آمارگیران باید دقت و امانتداری را سرلوحه کار خویش قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مرادزاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع بیش از یکصد نفر از شرکت کنندگان در سرشماری نفوس و مسکن سال 90 دسترسی به آمار صحیح برای برنامه ریزی دقیق امور کشور را از جمله مهمترین اهداف سرشماری سال جاری ذکر کرد.

وی آغاز به کار ستاد سرشماری شهرستان خلیل آباد با حضور فعال 80 نفر نیروی مجرب از چند ماه قبل را نشان از اهمیت سرشماری مذکور و آمادگی کامل شهرستان برای اجرای آن عنوان کرد.

رئیس ستاد سرشماری نفوس و مسکن شهرستان خلیل آباد تعداد شرکت کنندگان در این دوره را 170 نفر ذکر و اضافه کرد: تعداد بالای متقاضیان و جوان بودن آنان حاکی از استقبال از این طرح و نوید دهنده حضور فعال سایر اقشار جامعه است.