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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

گزارش روزانه بورس/

داد و ستد 688 میلیون و 844 هزار سهم

داد و ستد 688 میلیون و 844 هزار سهم

با پایان یافتن معاملات امروز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران، 688 میلیون و 844 هزار برگه سهم و حق تقدم به ارزش هزار و 572 میلیارد و 400 میلیون ریال داد و ستد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه داد و ستدهای امروز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران معامله گران تالار شیشه ای 688 میلیون و 844 هزار برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یک هزار و 572 میلیارد و 400 میلیون ریال در 16 هزار و 858 نوبت معاملاتی دست به دست کردند.

در نتیجه این معاملات، شاخص کل 49 واحد پایین آمد و به رقم 26 هزار و 819 واحد رسید. شاخص صنعت 31 واحد پایین آمد و شاخص 50 شرکت فعالتر افت نامحسوس 4/0 درصدی را شاهد بود.

همچنین شاخص بازار دوم با 49 واحد کاهش روبرو شد و در مقابل شاخص بازار اول 22 واحد صعود کرد.

کد مطلب 1429583

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