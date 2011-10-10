داد و ستد 688 میلیون و 844 هزار سهم

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه داد و ستدهای امروز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران معامله گران تالار شیشه ای 688 میلیون و 844 هزار برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یک هزار و 572 میلیارد و 400 میلیون ریال در 16 هزار و 858 نوبت معاملاتی دست به دست کردند.

در نتیجه این معاملات، شاخص کل 49 واحد پایین آمد و به رقم 26 هزار و 819 واحد رسید. شاخص صنعت 31 واحد پایین آمد و شاخص 50 شرکت فعالتر افت نامحسوس 4/0 درصدی را شاهد بود.

همچنین شاخص بازار دوم با 49 واحد کاهش روبرو شد و در مقابل شاخص بازار اول 22 واحد صعود کرد.