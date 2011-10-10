صالحی از تسلط چند کشور بر فرایندهای مالی و پولی جهان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر صالحی که برای شرکت در دهمین اجلاس مجمع گفتگوهای آسیایی (ACD) در رأس هیأتی در کویت بسر می برد ، عصر روز دوشنبه در سخنرانی خود در این نشست اهمیت توسعه همکاریهای کشورهای آسیایی بویژه با توجه به شرایط جاری بحران مالی جهانی و ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب برای مواجهه با چالش های آتی جهانی و بکارگیری ظرفیتهای اقتصادی و بانکی اعضای (ACD) برای توسعه عملیات مالی ، تجارت و فعالیتهای سرمایه گذاری بین اعضاء بعنوان اقدامات پیش گیرانه را مورد تأکید قرار داد.



وزیر امور خارجه با ابراز تأسف از اثرات منفی بوجود آمده بر اقتصاد کشورهای عضو مجمع از ناحیه چند کشور سلطه گر و تسلط آنها بر فرآیندهای مالی، پولی و نهادهای اقتصادی بین المللی ، اتخاذ تصمیمات اجرایی از سوی کشورهای آسیایی برای جلوگیری از دخالتهای غیر موجه برخی از کشورها در مناطقی از قاره پهناور آسیا را خواستار شد.



صالحی ضمن اشاره به خیزش های مردمی بوجود آمده در منطقه، آزادیخواهی، صلح دوستی و عدالت خواهی را مطالباتی دانست که علاوه بر خواستگاه مردمی از حقوق اعطا شده از سوی خالق متعال برای تمام انسانها نشأت گرفته است و از اینرو شاهد مطالبات مردمی از نژادهای مختلف برای دسترسی به آزادی، دولتهای پاک و مقتدر و مخالف ظلم، فساد، نژادپرستی و تبعیض می باشیم و یک دولت نمی تواند این حقوق حقه را نادیده انگاشته و با بکارگیری نیروهای خارجی با آن مقابله کند.



وی در سخنان خود در دهمین مجمع گفتگوهای آسیایی از وزرای خارجه شرکت کننده دراین اجلاس خواست تا با کمک همه کشورها در جهت بدست آوردن جایگاه واقعی مبتنی بر ارزشهای خودی، ظرفیتها و اولویتهای آسیایی و ایفای نقش این کشورها در تصمیم گیریهای جهانی بویژه در بازسازی وضعیت جاری نهادهای مالی ، پولی و تجاری بین المللی تحرک جدی از خود نشان دهند.



وزیر امور خارجه کشورمان در سخنرانی خود همچنین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست بر (ACD) بویژه ابعاد فرهنگی این تلاشها در حوزه های مطبوعاتی، انتشار کتاب ، هنر ، سینما ، تولید فیلمهای تلویزیونی، موضوعات مربوط به باستان شناسی ، مسائل مربوط به زنان و همچنین تأسیس اتاقهای فرهنگی اعضا را تشریح کرد.

