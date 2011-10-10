مردم اطلاعات دارویی خود را از 82101 بپرسند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خیراله غلامی گفت: یکی از خدماتی که در داروخانه سیزده آبان در دو سه سال اخیر راه اندازی شده مرکز اطلاع رسانی دارویی است. این مرکز با شماره 82101 از 8 صبح تا 8 شب در خدمت مردم است. مردم می‌توانند با این خط تلفن تماس بگیرند و سوالات خود را بپرسند. ما حتی از شهرستان هم تلفن داریم.

وی افزود: داروخانه‌های دانشکده داروسازی از سال 1359 بنیان‌گذاری شده و شامل 7 داروخانه است. داروخانه شبانه روزی سیزده آبان و داروخانه فوق تخصصی سیزده آبان در خیابان کریمخان- نبش خیابان خردمند، داروخانه ایثار در خیابان قزوین- دو راهی قپان، داروخانه نمونه طالقانی نرسیده به میدان تجریش، داروخانه شهید عابدینی، نرسیده به خیابان بهارستان -جنب بیمارستان طرفه، داروخانه دکتر امینی در میدان بهارستان، داروخانه بوعلی در خیابان دماوند- نرسیده به میدان امام حسین(ع) داروخانه‌هایی هستند که همگی زیر نظر داروخانه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کنند و برخی به اشتباه همه آنها را به نام سیزده آبان می‌شناسند.

سرپرست داروخانه های تهران در ادامه اظهار داشت: ساختمان فعلی داروخانه 13 آبان از سال 1374 از بهداری سابق استان تهران به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران داده شد. از این کار دو هدف دنبال می‌شد. یکی اینکه دانشجویان داروسازی عرصه‌ای برای آموزش نداشتند و دیگر اینکه خدمت‌رسانی به مردم از اهداف آن بود.