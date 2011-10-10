رضا مهماندوست با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: من تنها حق خود را خواستم و هیچ استعفای کتبی به فدراسیون ارائه ندادم که حالا بخواهند با آن موافقت کنند و چه زود زحمات و خدمات فراموش می شود. آنها مرا برکنار کردند.

وی ادامه داد: کسب دو عنوان قهرمانی متوالی در آسیا، قهرمانی در جام جهانی، کنارزدن کره جنوبی بعد از چهل سال و قهرمانی در جهان و کسب دو سهمیه المپیک و مدالهای متعدد در بازیهای آسیایی در زمان مربیگری من در تیم ملی اتفاق افتاد و درست نیست این چنین با من برخورد شود.

سرمربی پیشین تیم ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مدتها پیش پیشنهاد 12 هزار پوندی انگلستان را رد کردم حالا چه شده که بحث مذاکره من با آنها را مطرح می کنند. من فقط حق حقوق خود را طلب کردم. این بحث ها و دلایل همه و همه بهانه ای است برای توجیه عملکرد!

مهماندوست با بیان اینکه این اتفاق دومین بار است برای او پیش می آید گفت: سال 2007 بعد از مسابقات جهانی چین انتفاد کردم و خواستم که بی نظمی ها از بین برود. مشکلات را بیان کردم و اخراج شدم. حالا بعد از چهار سال یکبار دیگر این چنین با من برخورد شد.

وی همچنین با اشاره به سخنان دبیر فدراسیون گفت: حالا که قرار است حقوق من را که کمیته ملی المپیک به من بدهد بحث مدیریت منابع مالی را پیش می کشند. چرا ذوالقدر که دبیر فدراسیون است باید ماهیانه مبلغ 25 میلیون ریال حقوق بگیرد؟ چرا مربی کره ای که تکواندو بانوان را به سوی عقب سوق می‌دهد و 4،3 هزار دلار می گیرد را مدیریت نمی‌کنند؟ در هیچ دوره ای با من قرارداد امضاء نشده و حالا که بحث حقوق از سوی کمیته ملی المپیک مطرح می شود به یاد مدیریت منابع مالی می افتند!

وی در پایان گفت: اگر تکواندو موفق بوده به دلیل تلاش و زحمت نفراتی مانند من بوده. از همین الان می بینیم روزی را که دوباره دنبال من بیایند.