افشاگری مشاور روسی قذافی / ناگفته هایی از جنگ لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، "ایلیا کورنیف" افسر روسی مشاور معمر قذافی گفت : اشتباهاتی که قذافی مرتکب شد، به سقوط طرابلس انجامید، زیرا وی سیاست مشخصی نداشت.

وی افزود: به طور مثال رهبر کره شمالی موضع ثابت و معینی دارد و کمتر دچار نوسان می شود، اما قذافی تا اواسط ماه اوت باور نمی کرد که به کشورش حمله شود به ویژه اینکه برلوسکنی و سارکوزی اعلام کرده بودند که طرابلس هدف حمله زمینی قرار نمی گیرد.

کورنیف بیان کرد: چند سال قبل به قذافی استقرار سیستم دفاع هوایی پیشرفته پیشنهاد شد که قذافی این موضوع را سبب ناخرسندی آمریکا و اروپا دانست.

وی افزود: از جمله اشتباهات دیگر قذافی نظارت طولانی بر افسران خائن لیبی بود در حالی که بازداشت آنها ضروری بود، اما آنها را مجازات نکرد موضوعی که سبب شد بسیاری از افسران وی به صف متمردین بپیوندند.

مشاور روسی قذافی ادامه داد: صحنه های ساختگی پیروزی شورشیان که در قطر طراحی شد به نمایش داده شد به طوری که دکورهای میدان سبز طرابلس در نزدیک دوحه بر پا شد، نمایش این صحنه های ساختگی سبب شد که هسته های مخفی شورشیان فعال شود و به مراکز نظامی و افسرانی که به رژیم پایبند بودند حمله کنند.

وی افزود: پس از اوج گیری حملات شورشیان برخی افسران عالی رتبه بدون درگیری تسلیم شدند و قذافی دستور عقب نشینی داد، زیرا دوست نداشت که طرابلس را به سرزمین سوخته تبدیل کند، اما برخی افسران از دستور سرپیچی وی و همچنان به مقاومت خود ادامه دادند.

کورنیف بیان کرد: پس از اوج گیری حملات همگی، کاخ را به سوی خانه ای کوچک در جنوب طرابلس ترک کردیم و پس از چند ساعت شهر را به سوی منطقه ای امن ترک کردیم و مشخص شد که این کار بسیار مناسب بوده است، زیرا پنج دقیقه پس از خروج ما سه بمب شکافنده به آن اصابت کرد؛ جای هیچ شکی نبود که آمریکایی ها مکان قذافی را می دانستند.

وی افزود: یک گروه سی نفره قطری،انگلیسی و فرانسوی هنگامی که به گشت زنی در شهر بنی ولید مشغول بودند اسیر شدند و همه قطری های عضو گروه بلافاصله اعدام شدند و بقیه گروه به پناهگاهی منتقل شدند.