ایتالیا در آستانه ورشکستگی / بی اعتمادی به دولت برلوسکنی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در تحلیلی به سخنان اخیر سلیویو برلوسکنی اشاره کرد که مدعی شده بود من به خاطر علاقه به قدرت به صحنه سیاست وارد نشدم و من در سمت خودباقی نمانده ام برای اینکه موضع قدرت خود را که در حقیقت وجود ندارد حفظ کنم. نخست وزیر ایتالیا با این سخنان کناره گیری نکردن از سمتش را توجیه می کند.

این روزنامه اتریشی در ادامه به کاهش درجه اعتبار اقتصادی ایتالیا بر اساس اعلام دو موسسه اعتبارسنجی معتبر اشاره کرده و نوشت : دورانی که برلوسکنی با مهارت بالا و با استفاده از شبکه های گسترده تحت کنترل خود جریان امور در کشور را می توانست تعیین کند به سر رسیده است.

در ادامه این مطلب آمده است : ایتالیا در آستانه ورشکستگی قرار دارد و تنها یک عزم و نیروی ملی فراتر از همه جریانهای سیاسی در این کشور می تواند آن را از دچار شدن به سرنوشتی مشابه یونان نجات دهد. از نظر دولت ایتالیا هیچ مسئله ای بی اهمیت تر از آینده یورو نیست.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: البته بسته صرفه جویی تصویب شده از طرف دولت برلوسکنی در سطح بین المللی از نظر محتوا و اندازه مورد تقدیر قرار گرفت. اما واکنش موسسات اعتبار سنجی نشان داد که هیچ اعتمادی به دولتی که در راس آن برلوسکنی قرار دارد وجود ندارد.

نویسنده در پایان این مطلب خاطر نشان کرد: کناره گیری از قدرت آخرین شانس برلوسکنی است تا بتواند به عنوان یک دولتمرد و اروپایی قدم به تاریخ بگذارد.