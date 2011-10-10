توسعه زیرساختهای مخابراتی خراسان شمالی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: زیرساختهای مخابراتی شهری و روستایی خراسان شمالی بسیار ضعیف است که باید شرکت مخابرات ایران برای ارتقای این زیرساختها در راستای ارائه خدمات الکترونیکی اقدام کند.

وی همچنین به آماده سازی بیمارستان شهرستان فاروج نیز اشاره کرد و گفت: با جذب کادر پزشکی و پرسنلی، این بیمارستان به بهره برداری می رسد که خواستار موافقت با صدور مجوز برای برگزاری آزمون استخدامی هستیم.

شفقت در ادامه تصریح کرد: پستهای سازمانی خراسان شمالی نیز باید با استانهای همسان خود همتراز شود که به تناسب این استانها پست اجرایی داشته باشیم.