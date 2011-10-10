تشبیه نادرست سرکرده جریان انحرافی به شهید بهشتی/ عذرخواهی وزیر ازسفربردن دوستش باخرج دولت

به گزارش خبرگزاری مهر در خبرهای ویژه امروز دوشنبه 18مهرماه 1390 سایت های خبری کشور چنین آمده است:

تشبیه سرکرده جریان انحرافی به شهید بهشتی اقدامی نادرست است



محمدتقی رهبر رییس فراکسیون روحانیون مجلس تشبیه سرکرده جریان انحرافی به شهید بهشتی را اقدامی نادرست از سوی رییس جمهور دانست و به سایت خبری فردا گفت: نباید به خاطر یک فرد چوب حراج به نظام و ارزش‌های آن زد، اینگونه اقدامات در چنین شرایطی تنها نوعی سیاسی کاری و برخلاف مصالح نظام است و توصیه ما به رییس جمهور این است که هرچه زود‌تر دست از حمایت از این جریان بردارند.

کرمانشاه، شهری بدون شهردار!

در آستانه سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهرستان کرمانشاه، دعواهای سیاسی که در مرکز این استان بالا گرفته است، سبب شده این شهر ماه‌ها بدون شهردار اداره شود .در همین راستا محمد کرمی راد نماینده یکی از شهرستان های کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به سایت خبری اعتدال گفت: متأسفانه باید بگویم همه فعالیت‌های عمرانی کلانشهر کرمانشاه بدون هیچ برنامه خاصی و بلکه سلیقه‌ای دنبال می‌شود.

واکنش تند «لاوروف» به طرح شکایت ایران از روسیه

سایت خبری تابناک نوشت: در حالی که وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده است که روز 18 مهرماه پرونده شکایت ایران از روسیه درباره لغو یک جانبه قرارداد فروش موشک های ضد هوایی «اس-300» در دادگاهی در پاریس مطرح خواهد شد، وزیر خارجه روسیه گفته: «ایران مستند قانونی برای طرح چنین شکایتی ندارد»! وی ادامه داده است: «پیش پرداخت قرارداد به آنان بازگردانده شده و به نظر ما، این پرونده ای است که باید بسته شود و درباره آن حرف دیگری مطرح نشود»

پس از تجاوز این بار سقط جنین در BBC

سایت خبری صراط در خبری آورده: بعد از خبر تجاوز به یکی از مجریان زن BBC فارسی که به غیبت‌های متوالی و غیرمتعارف این مجری انجامید، کورتاژ یک پرسنل مجرد بخش فارسی BBCحرف و حدیث‌ها را در راهروهای دفتر مرکزی BBCدر لندن بیشتر کرده است. مساله کورتاژ این همکار BBCکه از دیگر پرسنل مخفی نگه داشته شده توسط یکی از مرتبطان BBCدر برلین در برخی محافل خبری خارج‌نشین درز کرده است.

طرح برکناری مدیران با تابعیت مضاعف



حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری نسیم با اشاره به اینکه برای تابعیت مضاعف در کشورهای مختلف نیز ملاحظاتی وجود دارد، گفت:تابعیت مضاعف شاید در وهله اولیه مشکل نداشته باشد اما برای افرادی که در مسئولیت کلیدی و حساس قرار دارند برخورداری از تابعیت دوگانه به طور حتم اشکال دارد . وی با اشاره به اینکه تابعیت مضاعف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزود: به زودی این موضوع در قالب طرحی تحت عنوان ممنوعیت تابعیت مضاعف و برکناری مدیرانی که دارای تابعیت مضاعف از مسئولیت و مدیریت در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

عذرخواهی وزیرانگلیسی از سفر بردن دوستش با خرج دولت

جهان نیوز به نقل از بی بی سی نوشت : لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا، که طی روزهای گذشته به خاطر همسفر کردن دوست صمیمی‌اش که ساقدوش او در زمان ازدواج و هم‌خانه‌اش در زمان مجردی بسیار مورد انتقاد گرفته بود، رسما عذرخواهی کرد.

سوال از مردم؛ آیا احمدی نژاد منحرف شده است؟

سایت خبری جهان با اشاره به گزارش تصویری خبرگزاری رسمی دولت در حاشیه سفر رئیس جمهور به همدان که تصمیم داشت از رئیس جمهور دفاع کند ، نوشت: در این گزارش جدی که بیشتر طنز به نظر می رسد مصاحبه گر ایرنا تلاش می کند نشان دهد که مردم اعتقاد ندارند احمدی نژاد منحرف شده است. تلاش ایرنا برای اینکه نشان دهد رئیس جمهور منحرف نشده است در حالی است که تا به حال کسی چنین تعبیری را برای رئیس جمهور به کار نبرده است و منتقدین معتقدند که رئیس جمهور اتفاقا تغییر نکرده است و گرچه خود منحرف نیست اما از جریان انحرافی حمایت می کند .

تلاش العربیه برای سیاسی کردن بازی ایران و بحرین

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه خبری العربیه یک روز مانده به مسابقه حساس تیم های ملی ایران و بحرین گزارشی توهین آمیز علیه ایرانی ها منتشر کرد و مدعی شد که فردا در جریان بازی عده ای از تماشاگران ایرانی می خواهند در ورزشگاه آزادی علیه آل سعود و مقامات دولتی بحرین شعارهای سیاسی سر دهند.العربیه در ادامه با توهین به ایران و دولت ایران، در تعریف کلمه اوباش نوشت که گروهی از هواداران نظام ایران است که با نیروی بسیج در ارتباط است.

"صندلی داغ" با اجرای فرزاد حسنی

سینمای ما نوشت:پس از پخش آخرین سری از مجموعه برنامه صندلی داغ با مجری گری داریوش کاردان به زودی قرار است سری جدید این برنامه با اجرای فرزاد حسنی به روی آنتن برود. این در حالی بود که برای پخش سری جدید این برنامه در نوروز سال گذشته از طریق پخش تیزر از بینندگان برنامه درباره انتخاب مجری نظر خواهی می شد.