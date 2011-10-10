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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

رنجکش به مهر خبر داد:

دبیرخانه جشنواره شعر دفاع مقدس در البرز آغاز به کار کرد

دبیرخانه جشنواره شعر دفاع مقدس در البرز آغاز به کار کرد

کرج- خبرگزاری مهر: معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز گفت: دبیرخانه چهارمین حشنواره شعر دفاع مقدس استان البرز با نام عطر سنگر فعالیت خود را آغاز کرد.

 سرهنگ پاسدار غلامحسین رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: چهارمین  جشنواره شعر دفاع مقدس استان البرز با همکاری همه  نهادهای فرهنگی شهر و با محوریت دفاع مقدس، مقاومت ملل و بیداری اسلامی، شعر دفاع مقدس با مضامین و مفاهیم عاشورایی در چهار بخش آزاد، دانشجویی، دانش آموزی و کودک و نوجوان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره همه  نهادهای تخصصی استان در حوزه  فرهنگ و هنر تعامل داشته و هر یک بخشی از جشنواره را عهده دار خواهند بود.
  
رنجکش ادامه داد: فراخوان شعر از تاریخ  هیجدهم مهرماه آغاز و تا پایان وقت اداری پانزدهم ابان ماه  ادامه خواهد داشت.

این مسئول گفت: شاعران می توانند در هر حوزه سه اثر به دبیرخانه جشنواره به آدرس کرج، 45 متری گلشهر، بلوار هوشیار، نبش خیابان شهید فرهاد جهانی ،اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز و یا به نشانی الکترونیکی alborz@sajed.ir ارسال کنند.
 
معاون ادبیات اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در خصوص شرایط شرکت شاعران در این جشنواره گفت: این جشنواره مختص استان البرز بوده و لزوما شاعر باید ساکن محدوده جغرافیایی این استان باشد.

وی افزود: همچنین شعر ارسال شده در جشنواره دیگری شرکت داده نشده و یا در مچموعه ای به چاپ نرسیده باشد.
 
معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز گفت: دبیرخانه چهارمین حشنواره شعر دفاع مقدس استان البرز با نام "عطر سنگر" با معارفه مجید معارفوند به عنوان دبیر علمی این جشنواره فعالیت خود را آغاز کرد.
کد مطلب 1429602

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