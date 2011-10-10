دبیرخانه جشنواره شعر دفاع مقدس در البرز آغاز به کار کرد

سرهنگ پاسدار غلامحسین رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان البرز با همکاری همه نهادهای فرهنگی شهر و با محوریت دفاع مقدس، مقاومت ملل و بیداری اسلامی، شعر دفاع مقدس با مضامین و مفاهیم عاشورایی در چهار بخش آزاد، دانشجویی، دانش آموزی و کودک و نوجوان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره همه نهادهای تخصصی استان در حوزه فرهنگ و هنر تعامل داشته و هر یک بخشی از جشنواره را عهده دار خواهند بود.



این مسئول گفت: شاعران می توانند در هر حوزه سه اثر به دبیرخانه جشنواره به آدرس کرج، 45 متری گلشهر، بلوار هوشیار، نبش خیابان شهید فرهاد جهانی ،اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز و یا به نشانی الکترونیکی این مسئول گفت: شاعران می توانند در هر حوزه سه اثر به دبیرخانه جشنواره به آدرس کرج، 45 متری گلشهر، بلوار هوشیار، نبش خیابان شهید فرهاد جهانی ،اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز و یا به نشانی الکترونیکی alborz@sajed.ir ارسال کنند. رنجکش ادامه داد: فراخوان شعر از تاریخ هیجدهم مهرماه آغاز و تا پایان وقت اداری پانزدهم ابان ماه ادامه خواهد داشت.

معاون ادبیات اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در خصوص شرایط شرکت شاعران در این جشنواره گفت: این جشنواره مختص استان البرز بوده و لزوما شاعر باید ساکن محدوده جغرافیایی این استان باشد.



وی افزود: همچنین شعر ارسال شده در جشنواره دیگری شرکت داده نشده و یا در مچموعه ای به چاپ نرسیده باشد.

معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز گفت: دبیرخانه چهارمین حشنواره شعر دفاع مقدس استان البرز با نام "عطر سنگر" با معارفه مجید معارفوند به عنوان دبیر علمی این جشنواره فعالیت خود را آغاز کرد.