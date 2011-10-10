به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در همایش ارتقاء سلامت اداری و جهاد اقتصادی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان برگزار شد با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) به نقل از کتاب تحفه العقول گفت: موضوع مهمی که امام رضا(ع)در بین ائمه بیشتر به آن پرداخت، بحث امامت و رهبری است.

وی گفت: یکی از روایات به نام عبدالعزیز مسلم روایت می کند که همراه با امام به مرو رفته بودند. مسلم در مسجد جامع مرو شاهد شکل گیری بحث جدی در باب امامت و امر امامت بین جمعی بود. بعد از اینکه وی این روایت را به خدمت امام رضا (ع) عرض کرد ایشان تبسمی فرموده و در بیان رسایی فرمودند زمام دین در اختیار امام است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یعنی باور، گرایش و درستی دینداری و دین مداری جامعه در ید و اختیار امام جامعه است و اگر امت بخواهد از ساختار مستحکم و بنیاد اجتماعی محکمی برخوردار باشد زمام آن در اختیار امام جامعه است.

پور محمدی همچنین گفت: اگر جامعه حتی دنبال مصلحت دنیوی باشد صلاح آن در اختیار امام است و اگر جامعه بخواهد عزت مند بوده و مورد تعرض بیگانگان قرار نگیرند باز زمام امور باید دست امام جامعه باشد.



رییس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این که امام می تواند به خوبی مدیریت اجتماعی را انجام دهد تاکید کرد: حال باید دید این فرد که این همه امور را دست او می دهیم چه ویژگی هایی داشته باشد. اصلا فلسفه مبحث عصمت و به دنبال آن عدالت همین مسئله است.



وی ادامه داد: بیان امام رضا در بحث فلسفه امامت، ضرورت، تاثیرگذاری و نقش آفرینی مقوله امامت و رهبری دینی در جامعه بسیار مفصل و کامل است و برای اینکه وضعیت جامعه خود را شرح دهیم مثالی می زنیم.

پور محمدی افزود: ما در یک معارضه جدی بوده و هستیم و برای مقابله با دشمنان درگیری های زیادی داشته ایم. سختی ها و فشارهای بسیاری بر ما تحمیل شد اما پیام و هدف بزرگی در جهان مطرح کردیم و باید هزینه این پیام بزرگ را بدهیم.

غفلت کنیم دشمن ضربه می‌زند

پورمحمدی با بیان اینکه هم اکنون ماشین انقلاب، کشور و نظام ما در کمرکش یک تپه و قله بزرگ قرار گرفته و قصد داریم راس قله قرار گرفته و جایگاه خود را تثبیت کنیم، تصریح کرد: الهام بخشی خود را توسعه دهیم. در یک جایگاه تامین شده و حفاظت شده قرار دهیم. خواهی نخواهی به ما چنین اجازه ای نمی دهند. جنگ سختی اکنون در عرصه های مختلف شکل پیدا می کند تا ما به راس قله نرویم. اما این ماشین به خاطر مقابله با سختی ها و فراز و فرودها مقداری آسیب دیده است.



وی ادامه داد: از طرفی ادامه مسیر نیز سخت است. در این شرایط اولین کاری که باید انجام دهیم این است که آرامش سرنشینان ماشین حفظ شود. در چنین وضعیت و فضایی اگر سرنشینان خودرو با هم دعوا داشته باشند حواس راننده پرت می شود. باید سرنشینان حواسشان جمع باشد که با هم دعوا و اختلاف نکنند. اینکه چه در زمان حضرت امام و چه در زمان مقام معظم رهبری وحدت و دوری از دعواها تاکید می کنند به خاطر این است که اگر ما رعایت نکرده و غفلت کنیم دشمن به ما ضربه می زند.

حساب شده و با تدبیر گام برداریم

پور محمدی در ادامه هدف را رسیدن به قله ذکر کرد و گفت: ما نباید درگیر صحنه های جالب اطراف باشیم. در این وسط جای ماندن و توقف و درجازدن هم نیست. اما مشکل مهم دیگر این است که در سربالایی هستیم. این طور نیست که با هر سرعتی مسیر را پشت سر بگذاریم. باید از سرعت مطمئنه راه برویم. باید گام ها را درست و محکم برداریم.



وی افزود: گاهی اوقات می خواهیم کاری در کشور انجام دهیم، به این ماشین سرعت می دهیم. این در حالی است که نیاز به سرعت ملایم و بررسی و محاسبه دقیق تر داریم. ولی به سرعت حرکت می کنیم. الان سرعت ها را غیرمطمئن می دانیم. برخی قول دادن ها و وعده ها دارای پیامدهای منفی است. ما باید حساب شده و با تدبیر گام برداریم.



پورمحمدی با اشاره به عنوان امسال گفت: جهاد مقوله ای بسیار دقیق و بار مفهومی عمیقی دارد. اقتصاد ما نیازمند رفتار جهادگونه است. جهاد یعنی به برنامه دقیق، ایثار، پیوند و همبستگی داریم. هر گوشه این امر آسیب ببیند به مقصد نمی رسیم و باید به آن ها توجه داشت.

گروکشی در پرونده سه هزارمیلیاردی فایده ای ندارد

وی پرونده سه هزارمیلیاردی را حادثه ناگوار خواند و با اشاره به پیامدهای آن گفت: اینکه چه کسی مجرم است و چرا این مسئله پیش آمد در در دست بررسی است و در این زمینه هم نباید جنگ روانی و پیش داوری کرد تا قوه قضاییه بتوان به راحتی از عهده کار بر آید. اما مسئله مهم این است که این فساد در چه بستری اتفاق افتاد



وی با تاکید بر این که باید زمینه های پرونده سه هزارمیلیاردی را شناسایی کنیم گفت: شاید این حادثه ناگوار و بدی برای ما بود، ذهنیت عمومی را آزرده خاطر کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری خیلی را غصه دار کرد ولی می توانیم بدون اینکه بحث های جدلی و بی فایده کنیم آن را زیر ذره بین بگیریم زیرا دیگر گروکشی و انتقام گیری و بحث های سیاسی فایده ای ندارد و باید حاشیه ها را به حداقل رساند و این فساد آسیب شناسی شود تا جلوی تکرار آن گرفته شود.



پور محمدی با بیان این که حادثه مذکور نشان داد که برخی حوزه ها در معرض خطر است افزود: قدرت نیاز جامعه است ولی خطر آفرین بوده و زمینه انحراف و فساد در اطراف قدرت زیاد است.

وی ادامه داد: ثروت نیز یک نیاز اجتماعی است که هر کسی کم و بیش دارد ولی این ثروت، هم می تواند جنبه اصلی نفع رسانی داشته باشد و هم می تواند منشاء فساد و تجاوز به حقوق و آزار و اذیت دیگران باشد.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: اگر این دو مقوله که هر کدام عوارض زیادی دارند با هم جمع شوند نگرانی فسادزایی به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده و خطرناک می شود.



وی تصریح کرد: اگر قدرت و ثروت به هم نزدیک شود از مسیر راست فاصله گرفته و چنین مولود نامبارک را می زایند. بنابراین باید قدرت کنترل و مرزهای قدرت مشخص شود.شاخصه های کنترلی مشخص کرده و امکان عبور از مرزها را ببندیم.



پور محمدی در عین حال گفت: این به معنای تضعیف قدرت نیست و اتفاقا می گوییم باید فضا را برای تولید قدرت و ثروت فراهم کنیم ولی نباید بگذاریم این دو تا به هم نزدیک شود.



وی با اشاره به مدل غربی کنترل قدرت و ثروت و همچنین وقایع اخیر وال استریت گفت: دعوا و کشمکشی را که در آمریکا شاهد هستیم، سونامی اقتصادی دو سال پیش آمریکا، کشمکش عظیم انگلستان، تظاهرات اسپانیا و یونان این مدل و اینکه سیاست تنظیم کننده روابط قدرت و ثروت باشد را به چالش کشیده است. ما به مقوله احزاب و کارگزاران سیاسی در جامعه خود باید با نگاه و رویکردی دیگری ملاحظه کنیم.

تنظیم کننده قدرت و ثروت ولایت است نه سیاست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این که ما معتقدیم تنظیم کننده قدرت و ثروت سیاست نیست بلکه ولایت است تصریح کرد: ولایت با شاخصه هایی که بیان شد جامعه را سالم کرده و جامعه را از ظرفیت های مثبت آن برخوردار می کند ولی اگر از مدل غرب پیروی کنیم و به احزاب و کارگزاران سیاسی واگذار کنیم دچار سرنوشتی می شویم که اکنون غرب به آن دچار شده است. عوامل سیاسی حوزه هایی هستند برای تربیت نیروی انسانی و مدیریت و اداره کشور ولی تنظیم امور و داوری و انتظام بخشی امور با ولایت است.

باید جسارت پذیرش مسئولیت و اشتباه را داشته باشیم

وی در ادامه گفت: در اتفاقی که در نظام مالی و بانکی کشور افتاد اگر بگوییم این حوزه صاحب و مسئول ندارد اشتباه است. من از مدیران خواهش می کنم چنین حرفی نزنند. این حرفی ناصحیح و ناروایی است. اگر هم با این تعابیر از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم درست نیست. ما باید جسارت پذیرش مسئولیت داشته باشیم. اولین قدم برای اصلاح این است که بپذیریم اشتباه شد و اشتباه کردیم تا عزم بر اصلاح پیدا کنیم. اگر نپذیریم اشتباهی شده نگران می شویم که شاید کسی برای اصلاح گام بر ندارد. بنابراین اول باید مسئولین را قبول کنیم بعد بگوییم متاسفانه اتفاقی افتاده است که سعی می کنیم کارشناسانه برای اصلاح آن قدم برداریم.

نظام پولی و بانکی تحت تاثیر تکالیف دولتی است

پور محمدی گفت:متاسفانه نظام پولی و بانکی کشور ما تحت تاثیر تصمیمات در حوزه دولتی و تکالیف دولتی است که برای نظام پولی و بانکی کشور ما تحلیل خوبی نیست. استقلال حوزه بانکی و پولی بسیار مهم است تا از دایره تصمیم گیری های بخش دولتی و خصوصی فارغ باشد. تعبیر مقام معظم رهبری این است که نظام بانکی در دست متخصص ترین و کارشناس ترین افراد قرار گیرد. باید نظام بانکی با متد کاملا علمی اداره باشد. باید میزان دخل و تصرف در نظام بانکی و پولی از بین ببریم.

نظام بانکی اول اصلاح شود بعد توسعه یابد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این که همه به این نکته پرداختیم که ما نیاز به تحول داریم. جناب رییس جمهور نیز به این نکته تاکید می کند گفت: هفت حوزه هم از چند سال پیش تاکید می کنند من جمله نظام بانکی. خب وقتی که قبول داریم نظام پولی و بانکی ما اشکال و ضعف دارد و به اصلاح نیاز دارد اولین حرکت اصلاحی این است که جلوی توسعه این نظام معیوب را بگیریم.



وی افزود: اگر قبول داریم نظام بانکی نیازمند اصلاح و ترمیم دارد با چه تدبیری در چند سال گذشته بانک ها را این همه گسترده کردیم. بانک ها و موسسات جدیدی را اجازه داریم شکل بگیرند. حتی صندوق های قرض الحسنه های بسیاری تاسیس شدند. اول باید اصلاح شوند بعد توسعه شان بدهیم. اگر اینجا ما تند برویم و بگویم که می خواهیم کار کرده و خدمت بیشتری انجام دهیم این تند رفتن ما را از هدف دور می کند. آیا آن موقع که دفاتر بانکی ده هزار مورد بودند نظارت بر آن ها سخت تر بود یا اکنون که بیست هزار دفتر هستند. می گویند ما مدل ژاپنی را مد نظر قرار داده ایم که مثلا اول توسعه کمیتی می دهیم بعد توسعه کیفیتی که هر چند همین مدل مورد نقد بسیار قرار گرفته ولی این مدل در نظام بانکی غیرقابل انجام است.

تفکر غیربرنامه‌ای یکی از عارضه های جدی دستگاه ها است

وی با بیان اینکه مدیران باید در چند نکته تجدید نظر کنند گفت: یکی این است که نگاه مدیران به امور باید سیستمی باشد. از نگاه جزیره ای، سنتی، حوزه ای و بخشی خود را جدا کنیم. یکی از عارضه های جدی دستگاه ها تفکر غیر برنامه ای است. بنابراین باید تفکر مدیران برنامه ای باشد. از سوی دیگر باید ضابطه مند عمل کنیم. این طور نباشد خارج از ضابطه عمل کنیم. در مرحله بعد حتما باید بر امور نظارت شود.



پور محمدی در پایان گفت:همه باید از این حادثه درس بگیریم. افکار عمومی را نیز به سمت صحیح هدایت کنیم. این طور نباشد هر کس بخواهد با یک دید و نگاهی افکار عمومی را متشنج و یا خدایی نکرده نا امید کنیم.