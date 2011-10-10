نهمین جشنواره شعر و داستان جوان در مهد پایداری پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره شعر و داستان جوان، غروب امروز دوشنبه 18 مهر در تالار اجتماعات مجتمع فنی و حرفه‌ای شهر ایلام و با حضور محسن مومنی، رئیس حوزه هنری و مجتبی اعلایی، استاندار ایلام برگزار شد.

در ابتدای این نشست، کمال شفیعی، دبیر علمی جشنواره ضمن خیر مقدم به حضار با بیان اینکه امروز دوره جنگیدن با اسلحه تمام شده و نیاز به برداشتن سلاح قلم داریم تا از ناموس فرهنگی ایران دفاع کنیم، گفت: به اعتقاد من همه حاضران در این جشنواره برنده هستند.

شفیعی افزود: مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری دو مژده را برای تمام حاضران در این جشنواره به من داده است که نخستین آن حمایت از انتشار سریع کتاب‌های شاعران و نویسندگان جوان و دوم ایجاد امکان حضور برگزیدگان این جشنواره در هفته‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور است.

وی تاکید کرد: جشنواره دهم شعر و داستان جوان از همین امروز آغاز شده و فراخوان آن تا ماه آینده اعلام‌ می‌شود.

در ادامه این برنامه مجتبی اعلایی، استاندار ایلام در سخنانی با بیان اینکه ایلام دیار شیرمردان و شیرزنانی است که از استواری آنها، کوه‌های این شهر سر به فلک کشیده‌اند، گفت: برای بررسی جایگاه یک جامعه کافی است سرکی به ادبیات آن بکشیم و واژه‌ها و سخن و اشعار آن را مرور کنیم تا بفهمیم آن جامعه از چه جایگاهی برخوردار است و در مقایسه با دیگران چه عمقی از فرهنگ را به خود اختصاص داده است.

استاندار ایلام اظهار داشت: به اعتقاد من ادبیات و شعر پایداری ادبیاتی است که به مفاهیم متعالی بپردازد و هر اندازه که به این مفاهیم اعتنا کنیم، ماندگارتر خواهد شد و هرچه به مفاهیم نازل‌تر نزدیک شویم به طور طبیعی زوال ما نیز نزدیک‌تر‌ می‌شود.

وی افزود: آنچه با استفاده از نام و مکان این جنشواره باید بیش از پیش به آن توجه شود، موضوع پایداری است که این استان نمونه تمام قد آن است و به همین خاطر من به مسئول حوزه هنری پیشنهاد‌ می‌کنم سال آینده همزمان با هفته پایداری، جشنواره سراسری شعر و ادبیات پایداری را به میزبانی ایلام برگزار کند.

آخرین سخنران این مراسم نیز محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری بود.

مومنی در سخنان خود با اشاره به اینکه ایلام یکی از پایگاه‌های استعدادی و ادبی کشور به شمار‌ می‌رود، گفت: پیش از هر چیز جا دارد از خسرو آقایاری به عنوان بنیانگذار این جشنواره تقدیر کنیم؛ جشنواره‌ای که با وجود گذر از نهمین دوره آن تاکنون در کشور نظیر و سابقه‌ای نداشته است.

وی افزود: کمتر شاعر و نویسنده جوان مطرحی در کشور وجود دارد که از دل این جشنواره معرفی نشده باشد. حوزه هنری نیز با برگزاری این جشنواره به دنبال تبلیغ خود نیست، بلکه ما تنها به دنبال شناسایی و رشد استعدادها هستیم.

مومنی تاکید کرد: اگر استعداد الهی هنری در خدمت ارزش‌های والای الهی قرار گیرد، بی‌شک هنرمند صاحب آن سعادتمند است، صاحب کلامی پاک شده و به سوی خداوند صعود‌ می‌کند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در حوزه کتابخوانی اظهار داشت: عنصر معرفت دینی در شعر و کلام ما باید افزایش یابد. دریای معارف اسلامی دریایی است که اگر در آن برویم، بدون شک شعر و کلاممان جاودانه خواهد شد.

همچنین در این مراسم برگزیدگان این جشنواره در بخش شعر و داستان در دو حوزه آزاد و مقاومت اسلامی معرفی شدند که اسامی آنان در گزارش بعدی مهر اعلام خواهد شد.