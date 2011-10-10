برگزیدگان نهمین جشنواره شعر و داستان جوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایلام، نهمین جشنواره شعر و داستان جوان برگزیدگان خود را شامگاه امروز دوشنبه 18 مهرماه به شرح زیر اعلام کرد:

در بخش کودک و نوجوان که داوری این دوره از آن به عهده کاظم مزینانی، غلامرضا بکتاش و بابک نیک طلب بود در بخش شعر آزاد زهرا داوری از خراسان رضوی با اثر مادر، شعر، سکوت شایسته تقدیر شناخته شد و کبری بابایی با اثر خلاء، وحید کیانی با امضای کوچک و‌هادی فردوسی با اثر زنبور عسل به ترتیب نفرات اول تا سوم را تشکیل دادند.

در همین گروه و با موضوع بیداری اسلامی، مسعود طاری عضد از همدان با اثر "بال آزادی"، حمزه ولی پور با اثر "شمیم رهایی و امواج بیداری" از تهران و اعظم پشت مشهدی با اثر "پرباز" از استان هرمزگان نفرات اول تا سوم را با موضوع بیداری اسلامی تشکیل دادند.

در بخش داستان کودک و نوجوان با موضوع آزاد، مونا اسکندری از همدان با اثر "قامت"، فاطمه زنده بودی از بوشهر با اثر قد کشیدن از شاخه‌ها و صبا روشنی از تهران با اثر "سیلیوترین حاکم دنیا" نفرات اول تا سوم را تشکیل دادند و دربخش بیداری اسلامی هم هیچ اثری شایسته تقدیر شناخته نشد.

در حوزه شعر کلاسیک که این دوره از جشنواره، یوسفعلی میرشکاک، محمدعلی بهمنی و قربان ولیئی داوری آن را برعهده داشتند، علی فردوسی از اصفهان با اثر خواب شعر، علیرضا قنبری از تهران با اثر "در حرم" و محمد امین پور از تهران با اثر "حالیا این است" شایسته تقدیر معرفی شده و جوایز اول تا سوم به ترتیب به نیره کاشی از سمنان با اثر "من بودم و صدای سکوتی چقدر خوب"، سیدعلی شکراللهی از اصفهان با اثر "خواب بودن" و فرشته خدابنده از خراسان رضوی با اثر "گیاه ضامن اضطراب آهو" اهدا شد.

در همین بخش با موضوع بیداری اسلامی نیز مهدی رحیمی از استان مرکزی با اثر "از تو گفتند تیترها"، محمد توکلی از استان مرکزی با اثر "پرواز را یادش بده مادر" و علی سلیمانی از همدان با اثر "صفین در راه است" به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

در بخش شعر آزاد علیرضا نوری از ایلام با اثر "روز مبادا" و سید ناظم الدین قائم مقامی از اصفهان با اثر "از بین ساعت‌ها" شایسته تقدیر شناخته شدند و سارا صمدنژاد از تهران با اثر "صفحه حوادث"، مهدی ملکوتی از اصفهان با اثر "دوست دارم" و سودابه کرمی از کرمانشاه با اثر "مرگ در شکل گربه‌ای درآمده " نفرات اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در همین بخش و با موضوع بیداری اسلامی بهروز اقبالی از همدان با اثر "آقای زمین" شایسته تقدیر شناخته شد و هیئت داوران با اعلام عدم انتخاب نفر اول در این بخش، محمد صارمی شهاب از همدان با اثر "پیام پایداری" و سیده فاطمه صداقتی نیا از استان کهگیلویه و بویراحمد را با اثر "جانباز جنگ دوم" به عنوان نفرات دوم و سوم معرفی کردند.

در بخش داستان کوتاه با موضوع آزاد، فرشته حاجی بیوجی از بوشهر با داستان "تلواسه" و مریم السادات حسینی از استان مرکزی با داستان "خیلی دور خیلی نزدیک" شایسته تقدیر شناخته شدند و هیئت داوران جایزه سوم را به شهاب احمدپور از استان گیلان با داستان "نمی‌تواند" اهدا کرد.

هیئت داوران در این بخش نیز هیچ اثری را در بخش دوم و اول شایسته معرفی ندانست.

درهمین بخش و با موضوع بیداری اسلامی، مهدی خواجوی از گیلان با داستان "کادوی تولد" و علیرضا طاهری از خراسان رضوی با داستان "حقیقت" به عنوان نفرات دوم و سوم معرفی شدند و هیج یک از آثار به عنوان اثر نخست شناخته نشد.

در بخش داستان بلند نیز هیئت داوران تنها دو اثر "طعم سیب" نوشته مهناز رستم پور از خوزستان و "لبخند" نوشته افرا سرنایی از ایلام را شایسته تقدیر دانست.