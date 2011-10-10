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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

لاریجانی درگذشت مادر اردوغان را به وی تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت مادر اردوغان را به وی تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت مادر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام تسلیت علی لاریجانی خطاب به رجب طیب اردوغان آمده است:درگذشت مادر جناب عالی مرحومه خانم "تنزیل اردوغان" موجب تاثر گردید. اینجانب ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شما،‌ از خداوند منان علو درجات و رحمت برای آن مرحومه مؤمنه و شکیبایی و صبر برای بازماندگان مسئلت دارم.

وی در این پیام تصریح کرده است: با اغتنام از این فرصت بار دیگر موفقیت روز افزون جناب عالی و همچنین سعادت و سربلندی دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه را از خداوند متعال آرزو می‌کنم.
 
کد مطلب 1429615

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