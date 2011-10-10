لاریجانی درگذشت مادر اردوغان را به وی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام تسلیت علی لاریجانی خطاب به رجب طیب اردوغان آمده است:درگذشت مادر جناب عالی مرحومه خانم "تنزیل اردوغان" موجب تاثر گردید. اینجانب ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شما،‌ از خداوند منان علو درجات و رحمت برای آن مرحومه مؤمنه و شکیبایی و صبر برای بازماندگان مسئلت دارم.

وی در این پیام تصریح کرده است: با اغتنام از این فرصت بار دیگر موفقیت روز افزون جناب عالی و همچنین سعادت و سربلندی دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه را از خداوند متعال آرزو می‌کنم.

