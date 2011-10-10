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۱۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۵

معاون استاندار تهران:

دورکاری طرحی موفق و با پای بست علمی است

دورکاری طرحی موفق و با پای بست علمی است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران طرح دورکاری را طرحی موفق و با پای بست علمی توصیف کرده و گفت:این طرح در دستگاه‌های اجرایی با استقبال کارمندان روبرو شده و در تهران بیش از 20هزار نفر از کارکنان دولت از پایتخت خارج شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله ابراهیمی با تاکید بر اینکه برای تحول در نظام اداری نیازمند تئوریزه کردن و اجرای مدیریت اسلامی هستیم، تصریح کرد: مدیریت از دشوارترین و در عین حال ظریف‌ترین کارهای اجرایی است و اگر بخواهیم به نظام مدیریت مطلوب برسیم الزاما باید به آموزش و بهسازی منابع توجه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: برای انطباق پذیری دیدگاه‌های اسلامی برمفاهیمی نظیر مدیریت باید به پیشینه، سیر تکوین ورشد آن توجه داشت.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه دانایی و توانایی دو ویژگی عمومی و زیربنایی برای مدیریت است یاد آورشد: به فرموده امیرالمومنین علی (ع)سزاوارترین افراد برای اداره کشور تواناترین و داناترین آنها به احکام خداوند در مسائل مربوط به حکومت است.

وی با اشاره به اینکه امروز در تمامی دستگاه‌های دولتی اعم از ملی و استانی صندوق نظام پیشنهادات نصب شده افزود: بهتر این است که مدیر برای کارکنان جلسه خاصی تشکیل دهد و با ایجاد آرامش فکری و روانی از نظرات کارشناسی کارکنان زیر مجموعه خود مشاوره گیرد.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای دقیق و بی کم و کاست قانون را ضامن سلامت اداری دانست و افزود:هرجا که قانون بطور دقیق و کامل اجرا شده ،شاهد سلامت اداری و رضایتمندی مردم بودیم و عمل به قانون باید بعنوان یک فرهنگ در ادارات نهادینه شود.

معاون استاندار تهران در ادامه کوچک سازی و چابک سازی دولت در استان را رویکرد دولت دانست و تصریح کرد:کوچک سازی دولت در استان تهران در قالب طرح دور کاری،انتقال کارکنان از کلانشهر تهران،ساماندهی پست‌های سازمانی و توسعه وبسط دولت الکترونیک صورت گرفته و با قوت در حال اجراست.

وی در خاتمه طرح دورکاری را طرحی موفق و با پای بست علمی توصیف کرده و گفت:این طرح در دستگاه‌های اجرایی با استقبال کارمندان روبرو شده و براساس اطلاعات واصله از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در سطح دستگاه‌های ملی مستقر در تهران بیش از 20هزار نفر از کارکنان دولت از پایتخت خارج شده اند.

کد مطلب 1429616

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