دورکاری طرحی موفق و با پای بست علمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله ابراهیمی با تاکید بر اینکه برای تحول در نظام اداری نیازمند تئوریزه کردن و اجرای مدیریت اسلامی هستیم، تصریح کرد: مدیریت از دشوارترین و در عین حال ظریف‌ترین کارهای اجرایی است و اگر بخواهیم به نظام مدیریت مطلوب برسیم الزاما باید به آموزش و بهسازی منابع توجه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: برای انطباق پذیری دیدگاه‌های اسلامی برمفاهیمی نظیر مدیریت باید به پیشینه، سیر تکوین ورشد آن توجه داشت.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه دانایی و توانایی دو ویژگی عمومی و زیربنایی برای مدیریت است یاد آورشد: به فرموده امیرالمومنین علی (ع)سزاوارترین افراد برای اداره کشور تواناترین و داناترین آنها به احکام خداوند در مسائل مربوط به حکومت است.

وی با اشاره به اینکه امروز در تمامی دستگاه‌های دولتی اعم از ملی و استانی صندوق نظام پیشنهادات نصب شده افزود: بهتر این است که مدیر برای کارکنان جلسه خاصی تشکیل دهد و با ایجاد آرامش فکری و روانی از نظرات کارشناسی کارکنان زیر مجموعه خود مشاوره گیرد.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای دقیق و بی کم و کاست قانون را ضامن سلامت اداری دانست و افزود:هرجا که قانون بطور دقیق و کامل اجرا شده ،شاهد سلامت اداری و رضایتمندی مردم بودیم و عمل به قانون باید بعنوان یک فرهنگ در ادارات نهادینه شود.

معاون استاندار تهران در ادامه کوچک سازی و چابک سازی دولت در استان را رویکرد دولت دانست و تصریح کرد:کوچک سازی دولت در استان تهران در قالب طرح دور کاری،انتقال کارکنان از کلانشهر تهران،ساماندهی پست‌های سازمانی و توسعه وبسط دولت الکترونیک صورت گرفته و با قوت در حال اجراست.

وی در خاتمه طرح دورکاری را طرحی موفق و با پای بست علمی توصیف کرده و گفت:این طرح در دستگاه‌های اجرایی با استقبال کارمندان روبرو شده و براساس اطلاعات واصله از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در سطح دستگاه‌های ملی مستقر در تهران بیش از 20هزار نفر از کارکنان دولت از پایتخت خارج شده اند.