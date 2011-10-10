دهها عراقی در اسارت کویت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،"عالیه نصیف" عضو فهرست العراقیه گفت : دهها عراقی از سال 1991 تاکنون در زندانهای کویت به سر می برند.

وی افزود: مطابق آماری که هم اکنون وجود دارد قریب به 50 عراقی از اوایل دهه نود گذشته همچنان در زندانهای کویت هستند و دولت و پارلمان عراق باید به کویت برای آزادی این افراد فشار وارد بیاورند.

نصیف تصریح کرد: کویت تلاشی برای حل موضوع تبادل اسیران میان دو کشور انجام نمی دهد تا عراق همچنان تحت فصل هفتم منشور ملل متحد باقی بماند.

شایان ذکر است که اخیر اختلافات کویت و عراق بر سر احداث بندری به وسیله کویت در نزدیکی آبهای منطقه ای دو کشور تشدید شده است.