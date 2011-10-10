موضع ایران در خصوص رئیس آینده کرملین/ آمریکا خط انحرافی را دنبال می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، "رامین مهمانپرست" سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر امروز دوشنبه به وقت روسیه در کنفرانس مطبوعاتی خبرگزاری ریانوستی شرکت کرد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.



وی در ابتدای سخنان خود بر نقش رسانه ها در جهان امروز به عنوان رکن دیپلماسی عمومی و نیز همکاری مشترک ایران و روسیه برای مقابله با سلطه رسانه ای غرب تاکید کرد.

مهمانپرست همچنین ایران و روسیه را دو کشور مهم و قدرتمند دانست که با توسعه همکاری ها می توانند ثبات منطقه را تامین کنند که در این راستا باید روابط دو جانبه به حداکثر ظرفیت برسد و نقش رسانه ها در این میان مهم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سئوالی در مورد تحولات خاورمیانه و بحث لیبی و سوریه اظهار داشت : خاورمیانه به دو دلیل اقتصادی و بحث فلسطین و بیت المقدس اهمیت دارد و آمریکا همواره در تلاش بوده که خاورمیانه مورد نظر خود را شکل دهد و در این راستا با هر کشوری که در مقابل طرح مذکور ایستاده، مقابله می کند. همانطور که در سی و سه سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حمایت از حاکمان وابسته منطقه و نیز انواع فتنه ها علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله اختلافات قومی و مذهبی و توسل به جنگ سعی کرده حاکمان دست نشانده را در قدرت حفظ و نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند.

وی افزود: مواضع آمریکا و غرب در قبال تحولات منطقه دو گانه است. آنها در عین حال که از رژیم مبارک حمایت و تلاش کردند تا آخرین لحظه وی را حفظ کنند، در مقابل کشتار و اتفاقات بحرین و یمن فقط نصیحت می کنند. آمریکا همچنین در قبال انقلابهای منطقه سعی کرده یک خط انحرافی را با تمرکز بر مسائل الجزایر و سوریه ایجاد کند که هدف اصلی آن شکستن خط مقاومت در برابر اسرائیل است.

مهمانپرست با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی تاکید کرد: آمریکا به جز حفظ دولت یهود به چیز دیگری نمی اندیشد و آنچه که در سوریه اتفاق افتاده از جمله کشته شدن هزار و 200 نیروی امنیتی تلاش برای شکستن خط مقاومت است و کشورهای منطقه چاره ای جز اینکه با یکدیگر به صورت قدرتمند و متحد عمل کنند، ندارند.

وی در تشریح مواضع ایران در قبال تحولات منطقه یادآور شد : ایران به این تحولات خوش بین است و آن را متعلق به ملتها دانسته و بر این باور است که با رخ دادن این تحولات آمریکا جایی در منطقه نخواهد داشت.